Nora Colosimo destruyó a Mauro Icardi: "Les jodés la vida a dos menores"

Consultada sobre la figura de la China Suárez en el entramado familiar, la entrevistada desestimó de forma categórica cualquier tipo de acercamiento o diálogo con la actriz, adjudicándole un rol determinante en la quiebra del matrimonio original. “A esa mujer a mí no me la nombres, ni hoy, ni mañana ni nunca. Esa mujer fue la que detonó esta familia, punto final. Para mí es mala palabra esa mujer”, dijo tajante.

A pesar del enojo por la burocracia de los pasaportes, la madre de la empresaria diferenció al futbolista de la actriz y dejó entrever su lectura sobre la exposición pública del delantero: “Mauro no tiene nada que ver, ella es mala palabra y no voy a perder tiempo en ella”, explicó. Por otro lado, dejó en claro: “Él mismo dijo que ella tenía mal olor, la está usando para lastimar a Wanda y algún día se dará cuenta. Yo a Mauro lo quiero. Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto, para mí Mauro sigue enamorado de Wanda y la está usando a la China Suárez”.

“El negocio es de ellos, se usan, es un negocio de ellos”, cerró mientras quedó a la espera de una resolución administrativa que dependa del consentimiento de Icardi, la familia aguarda que la firma de los papeles permita el retorno de las menores a suelo argentino.