Nora Colosimo destruyó a Mauro Icardi: "Les jodés la vida a dos menores"
Durante una entrevista con Infama, la madre de Wanda Nara destruyó al futbolista y le pidió que permita a sus nietas continuar su vida en Argentina.
La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, rompió el silencio mediático para pronunciarse sobre el extenso conflicto que enfrenta a su hija con Mauro Icardi. A través de la pantalla de "América TV", la abuela de Francesca e Isabella reclamó que se le otorgue la documentación pertinente a las menores para que puedan dejar el territorio europeo y retomar sus rutinas en el país.
En el programa "Infama", la mujer apeló directamente a la voluntad del deportista para destrabar el expediente que impide el traslado de las pequeñas: “Quiero que firme y que mis nietas no sean rehenes, que plantemos bandera blanca y que, por favor, así como las niñas tuvieron el permiso para ir a su casa de Italia, puedan volver”, rogó.
El cuadro de situación se agravó tras un hecho delictivo ocurrido en la vivienda de Milán, lo que derivó en la pérdida de la documentación de las niñas. Colosimo remarcó la angustia de la mayor de sus nietas ante el posible retraso en el inicio del ciclo lectivo secundario, sumado a la distancia de sus allegados ubicados en la provincia de Santa Fe.
“Lo que más me duele es que la más grande este año comienza el secundario y tiene una ilusión y emoción tan grande. Se está preocupando por si llega tarde, sus compañeras del colegio le escriben y ella les dice que si su papá no les firma no va a poder volver”, contó Colosimo y agregó: “Es triste lo que se les está haciendo a dos menores inocentes. ¿Por qué les jodés la vida a las nenas, qué tienen que ver?”.
En ese sentido, la madre de Wanda también explicó: “Esas nenas, en su casa, tienen a sus hermanos que son inseparables, tienen abuelos en Rosario, tíos, primos, que las están esperando. Si se van a Europa, a ellos no los ven más”.
Consultada sobre la figura de la China Suárez en el entramado familiar, la entrevistada desestimó de forma categórica cualquier tipo de acercamiento o diálogo con la actriz, adjudicándole un rol determinante en la quiebra del matrimonio original. “A esa mujer a mí no me la nombres, ni hoy, ni mañana ni nunca. Esa mujer fue la que detonó esta familia, punto final. Para mí es mala palabra esa mujer”, dijo tajante.
A pesar del enojo por la burocracia de los pasaportes, la madre de la empresaria diferenció al futbolista de la actriz y dejó entrever su lectura sobre la exposición pública del delantero: “Mauro no tiene nada que ver, ella es mala palabra y no voy a perder tiempo en ella”, explicó. Por otro lado, dejó en claro: “Él mismo dijo que ella tenía mal olor, la está usando para lastimar a Wanda y algún día se dará cuenta. Yo a Mauro lo quiero. Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto, para mí Mauro sigue enamorado de Wanda y la está usando a la China Suárez”.
“El negocio es de ellos, se usan, es un negocio de ellos”, cerró mientras quedó a la espera de una resolución administrativa que dependa del consentimiento de Icardi, la familia aguarda que la firma de los papeles permita el retorno de las menores a suelo argentino.
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