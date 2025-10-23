La extraña respuesta de Lourdes Fernández a una llamada hecha tras la denuncia por su desaparición: "No entiendo"
El periodista Alexis Puig se comunicó con la ex Bandana en vivo, aunque ella no respondía con total seguridad. Los detalles de su aparición.
Una noche de incertidumbre se vivió en el entorno de la familia de Lourdes Fernández, ex integrante del grupo Bandana. La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad activó una alerta de desaparición, luego de que la madre de la cantante, Mabel López, denunciara la pérdida de contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre. La denuncia fue presentada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, según informaron fuentes a Infobae. Lo que se temía era el inicio de una búsqueda, pero se convirtió en la constatación de una ausencia que generó gran angustia.
En este clima de preocupación, un hecho particular se desarrolló en vivo en la televisión. Desde el ciclo TL9 al amanecer (Canal 9), el columnista Alexis Puig intentó comunicarse telefónicamente con Lourdes en repetidas ocasiones. Del otro lado del teléfono se escuchó la voz de la cantante, que se oía arrastrando las palabras. De fondo, se filtraba la voz de un hombre. La breve charla, plagada de titubeos y comentarios entre las dos voces, incrementó el misterio del caso. “No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo?. Pará que me está llamando Alexis", se escuchó entre los titubeos.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Santiago Bignone, e intervenido por la Secretaría 136 a cargo de Juan Pablo Strifezza, dispuso una consigna policial en el domicilio de la artista. Esta medida judicial tiene como objetivo preservar la escena ante posibles alteraciones y facilitar las investigaciones, a raíz de la denuncia presentada por la madre días atrás.
La primera parada de la búsqueda fue el domicilio de Lourdes, en el corazón del barrio de Palermo. Allí, la escena fue inesperada: un hombre abrió la puerta y declaró directamente que ya no era pareja de Fernández y que ella “no vivía más allí”. Las brigadas de búsqueda, junto con personal policial y agentes del área de violencia de género, se vieron obligadas a esperar. No pudieron ingresar, ya que la negativa del dueño del inmueble exigía una orden judicial, la cual demoraba más de lo que la urgencia permitía.
Paralelamente, fuentes consultadas por Infobae señalaron que la organización del reencuentro de Bandana mantiene un contacto fluido con Fernández y las demás integrantes del grupo. Desde allí se aseguró que se encuentran coordinando fechas para ensayos y sesiones fotográficas, lo que sugeriría actividad reciente y una posible comunicación estable entre la cantante y la producción.
El análisis de la actividad digital de Fernández también sumó elementos relevantes. Las redes sociales de la artista continúan activas. Según relevamientos realizados por Infobae, el miércoles por la noche se registraron dos nuevas publicaciones en su cuenta de Instagram: una fotografía junto a su gato y un mensaje dirigido a Leandro García Gómez, su expareja (a quien denunció previamente por violencia de género), en el que expresó: “Graxx Lean GG -Leandro García Gómez, su expareja y a quien denunció por violencia de género-. Dr, con mucho am... Repara el vínculo, es importante sol. Tenemos una sola vida y un solo amor”.
