La extraña respuesta de Lourdes Fernández a una llamada hecha tras la denuncia por su desaparición: "No entiendo"

Una noche de incertidumbre se vivió en el entorno de la familia de Lourdes Fernández, ex integrante del grupo Bandana. La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad activó una alerta de desaparición, luego de que la madre de la cantante, Mabel López, denunciara la pérdida de contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre. La denuncia fue presentada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, según informaron fuentes a Infobae. Lo que se temía era el inicio de una búsqueda, pero se convirtió en la constatación de una ausencia que generó gran angustia.