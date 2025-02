La firme decisión de Santiago de "Love is Blind" tras ser denunciado por violencia de género

santiago martinez instagram.png

En las últimas horas, muchos usuarios utilizaron Instagram para criticar duramente a Santiago. Uno de los comentarios más destacados en una de sus fotografías fijadas fue "violento", mensaje que alcanzó más de 13 mil me gusta en pocas horas.

El relato de Emily de "Love is Blind" tras denunciar a Santiago

Emily y Santiago de "Love is Blind" se separaron con denuncias de violencia de género de por medio. Esto es porque la influencer denunció a su ahora ex pareja tanto legalmente como públicamente. En la última transmisión del streaming de "El ejército de la mañana" la joven contó cómo fue lo sucedido y explicó cómo se siente actualmente sobre la violencia que ejerció su ex contra ella.

Emily relató el calvario con su marido, con quien se casó por civil durante el reality emitido por Netflix, y relató entre lágrimas: “Vengo los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, comenzó mientras mostraba el ojo completamente morado.

Emily Santiago Love is blind

La pareja había anunciado recientemente su intención de casarse por iglesia, pero días antes, Emily asistió a su propia despedida de soltera sorpresa organizada por su familia, lo que habría desatado la furia de Santiago. La familia la sorprendió yendo a ver SEX, el espectáculo de José María Muscari y en un primer momento Martínez se mostró feliz con este plan e incluso halago el conjunto que eligió Emily para esa noche.

“Después lo pasamos a buscar por su trabajo y cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso y me saca y me dice ‘andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste’”, relató con la voz entrecortada. Y agregó: “Le dije que había participado en el show y me dice ‘ya te vi en TikTok pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...’“.

Emily Santiago Love is blind