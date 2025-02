Emily de "Love Is Blind" acusó por violencia a Santiago: leé la denuncia completa

Emily y Santiago.jpg

Allí, la joven mostró su ojo morado, luego de haber sido severamente agredida por su pareja: "Vengo los lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar", relató, estremeciendo a todos.

Tras viralizarse lo ocurrido, muchas personas salieron al cruce del agresor y aseguraron que ya en el reality se notaban algunas actitudes violentas de él para con ella. De hecho, los internautas recordaron un episodio donde Santiago le quita de manera agresiva el plato a quien ya era su esposa, por entonces.

santiago emily episodio violento love is blind.mp4

La denuncia completa de Emily contra Santiago

A pedido de la joven, Fefe Bongiorno compartió en sus redes sociales el texto completo de la denuncia judicial por violencia de género contra Santiago Martínez. La misma detalla lo siguiente respecto de la situación ocurrida el pasado viernes:

"El denunciado le impidió que salga de la habitación, que este la empujo sobre la cama que comparten. Que ella quedo sobre la cama y SANTIAGO se le arrojó encima, que seguidamente el denunciado sujeto el brazo izquierdo de ella poniéndoselo sobre su cuello haciendo fuerza. Manifiesta que el denunciado con su propio brazo la sujeto de su cuello, que este le refería 'hace 2 horas no pensabas en el pelotudo, no llorabas, no te creo tus lágrimas de cocodrilo no te victimices... sic'. Que ella logró correrlo, desentendiéndose y golpeándolo sobre su entrepierna", indica.

Y agrega: "El denunciado la sujetó con su mano sobre su boca. Refiere que ella lo mordió en la mano. Que SANTIAGO la seguía sujetando y la arrojó nuevamente a la cama, que este se le abalanzó encima suyo y comenzó a propinar golpe de puño en el rostro, dejándole lesiones en el rostro a la altura de ambos ojos. Refiere que ella se defendió escupiendo al denunciado, quien la seguía manifestándole insultos y denigrándola como mujer, refiriendo 'no vez que sos una villera...sic'", entre otras cosas que señala el texto.

Con más detalles por escrito, se solicitó la restricción perimetral para Santiago Martínez, el reintegro de las pertenencias de la joven y el cese de hostigamiento.

image.png

image.png