La foto del Mono de Kapanga que sorprendió a Mario Pergolini : "Me cambió la vida para bien"

mono de kaapanga

El recuerdo del Mono de Kapanga en lo de Mario Pergolini

Detrás del humor se escondía una historia más profunda. Cuando la conversación viró hacia el Servicio Militar Obligatorio, el cantante no dudó en reconocer el impacto que ese período tuvo en su vida: “A mí me cambió la vida hacer la colimba”, lanzó con contundencia. Pergolini quiso saber si había sido para bien o para mal. La respuesta fue inmediata: “Para bien. Si no hubiese hecho la colimba, nunca hubiese escuchado una canción de la Mona Jiménez. Gracias a la colimba cambió el destino de mi vida”.