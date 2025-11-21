La foto del Mono de Kapanga que sorprendió a Mario Pergolini : "Me cambió la vida para bien"
La imagen mostraba al cantante casi irreconocible y expuso una etapa de su vida.
En la edición del jueves de Otro día perdido, Mario Pergolini fue sorprendido por una foto del Mono de Kapanga vestido de soldado. La imagen irrumpió de forma abrupta en la pantalla y congeló a todo el equipo. El cantante posó serio, rígido, casi irreconocible para quienes lo conocen por su energía explosiva arriba del escenario. Esa postal fue el disparador de una charla íntima, cruda y llena de nostalgia.
Entre risas, Pergolini lanzó el comentario que desató el clima de confesión: “Te va a quedar Kapanga de apellido, acordate. Alguna vez alguien va a creer que Kapanga es tu apellido”. El Mono, siempre rápido, devolvió: “Una vez leí a alguien que dijo: ‘¿De qué trabajás, de Mono de Kapanga?’”.
El recuerdo del Mono de Kapanga en lo de Mario Pergolini
Detrás del humor se escondía una historia más profunda. Cuando la conversación viró hacia el Servicio Militar Obligatorio, el cantante no dudó en reconocer el impacto que ese período tuvo en su vida: “A mí me cambió la vida hacer la colimba”, lanzó con contundencia. Pergolini quiso saber si había sido para bien o para mal. La respuesta fue inmediata: “Para bien. Si no hubiese hecho la colimba, nunca hubiese escuchado una canción de la Mona Jiménez. Gracias a la colimba cambió el destino de mi vida”.
La imagen que proyectan en pantalla debe haber rozado la nostalgia y la incomodidad. Uniforme, juventud y el eco de una época más rígida. ¿Qué pensará hoy aquel chico de diecinueve o veinte años? El Mono lo cuenta sin vueltas: acababa de ingresar a la Fuerza Aérea Argentina, en el Área de Material Quilmes, como parte de la clase 69, y salía de ahí directo a trabajar en un bar, cumpliendo tareas de bandejero y tomando pedidos en las galerías.
Tenía diecisiete, dieciocho años. Había sufrido un desamor, y desliza con ironía: “A todos los que hacíamos la colimba, por lo general, si estábamos de novios, las novias nos dejaban. En la primera parte de la canción, dice: ‘Un día me devolvió el anillo que le di...’ Habla de mucho amor y pensé que me la había escrito para mí. Y armé mi primer proyecto musical”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario