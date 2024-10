La foto de Jorge Lanata internado que generó un nuevo escándalo

Este martes, en el programa DDM, el periodista Mariano Yezze contó cómo reaccionó Elba Marcovecchio luego de enterarse de la filtración. "Es un horror. Esto es lo que yo quería evitar", manifestó.

Algunos días atrás, la abogada y esposa de Jorge Lanata había solicitado una restricción para evitar el acceso a la habitación con dispositivos electrónicos por parte de las visitas y del personal de la salud. La intención de dicha petición tenía que ver con la protección de la privacidad de Lanata.

La expareja de Jorge Lanata aseguró que Elba Marcovecchio le había prohibido el ingreso al hospital

Andrea Rodríguez, la madre de Bárbara y expareja de Jorge Lanata, habló con Socios del Espectáculo sobre el conflicto con Elba Marcovecchio en medio de la internación del periodista.

"¿Cómo estás viviendo todo esto que está pasando con Jorge en las últimas horas?", le preguntó el cronista. Ella respondió: "Estoy bien. Bárbara también. No voy a hablar". Ante la insistencia de Walle Leiva, quien preguntó si tenía prohibido entrar al hospital, Andrea dio su versión: "Sí, chicos, obvio. Ahora me autorizó Bárbara".

La palabra de Elba Marcovecchio

En la mañana del jueves, Elba Marcovecchio habló en televisión sobre cómo había pasado la noche Jorge Lanata tras su cuarta operación desde que está internado en el Hospital Italiano. “Pasó la noche bien, yo estuve ayer a la noche, el post es lo que a todos nos da un poco de temor. Estoy angustiada porque es mi compañero, es el hombre que amo”, expresó la abogada sobre la salud del periodista.

“Se dijo que las invitaron a retirarse porque habría habido un escándalo...”, le consultó el cronista sobre las hijas del conductor, a lo que ella desmintió: “No, no me crucé con las chicas, para nada, no me crucé con nadie en ningún momento”.