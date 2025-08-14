Tamara Báez sorprendió con una contundente frase tras intentar reconciliarse con L-Gante: "Quiero estar sola"

En cuanto a la relación entre Tamara Báez y Wanda Nara, la tensión también quedó en evidencia. Ante la posibilidad de que ambas mujeres se encontraran, L-Gante fue contundente: “La verdad, la cara de Tamara ya dice que no”, y agregó sin rodeos: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.

La confirmación pública del reencuentro entre el cantante y la influencer fue directa. L-Gante no evitó hablar del tema y lo hizo en el programa Los Profesionales de Siempre: “Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien”, aseguró. La publicación de un video familiar en su casa reforzó esta versión y generó una rápida repercusión en redes y medios.

Más allá del revuelo mediático, el cantante subrayó que lo más importante en esta nueva etapa será la armonía y el bienestar de su hija. En sus palabras: “Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto momento, cuando estaba con Wanda, le aconsejé que luche por recuperar a su familia y que se lleven bien”, concluyó, remarcando que su foco principal está puesto en construir un entorno de paz.