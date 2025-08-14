Tamara Báez sorprendió con una contundente frase tras intentar reconciliarse con L-Gante: "Quiero estar sola"
la influencer dejó en claro cuál es su situación sentimental, luego de que el cantante de cumbia 420 asegurara que habían retomado la relación
.
Durante la mañana de este jueves, Tamara Báez llamó la atención de sus seguidores al compartir una serie de mensajes en sus historias de Instagram que reflejan un nuevo momento en su vida personal. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió, acompañando el texto con una imagen suya con un filtro que exagera los ojos y la boca, similar al de un animal caricaturesco.
El mensaje, aunque breve, dejó entrever un estado de reflexión y una clara decisión de tomar distancia. Para profundizar aún más en su postura, la influencer sumó una frase tomada de internet: “Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente”. Luego, sumó un pensamiento más íntimo: “Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta pero se va a poder”.
En otra de sus publicaciones, Tamara subió una imagen de su hija Jamaica a bordo de un avión y dejó un mensaje lleno de ternura: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, acompañado por el emoji de manos en forma de corazón, dejando en claro que su prioridad será su maternidad y el bienestar personal.
L-Gante habló de Wanda Nara tras reconciliarse con Tamara Báez
El aparente regreso con L-Gante no pasó desapercibido ni para los medios ni para el mundo del espectáculo, donde también influyó la presencia de Wanda Nara en la reciente vida pública del cantante. La historia entre L-Gante y Nara, que incluyó viajes compartidos por Europa y una fuerte exposición, se volvió aún más relevante tras los rumores de reconciliación con Tamara. El artista habló sin vueltas sobre su vínculo con la empresaria durante una entrevista en Mujeres Argentinas: “Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”.
Al referirse a los dichos de Wanda, quien había asegurado que “se confundieron” las cosas, L-Gante respondió con claridad: “Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada”. Además, confirmó que decidió cortar todo tipo de contacto en redes: “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”.
En cuanto a la relación entre Tamara Báez y Wanda Nara, la tensión también quedó en evidencia. Ante la posibilidad de que ambas mujeres se encontraran, L-Gante fue contundente: “La verdad, la cara de Tamara ya dice que no”, y agregó sin rodeos: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.
La confirmación pública del reencuentro entre el cantante y la influencer fue directa. L-Gante no evitó hablar del tema y lo hizo en el programa Los Profesionales de Siempre: “Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien”, aseguró. La publicación de un video familiar en su casa reforzó esta versión y generó una rápida repercusión en redes y medios.
Más allá del revuelo mediático, el cantante subrayó que lo más importante en esta nueva etapa será la armonía y el bienestar de su hija. En sus palabras: “Vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. No soy de desearle el mal a nadie. En cierto momento, cuando estaba con Wanda, le aconsejé que luche por recuperar a su familia y que se lleven bien”, concluyó, remarcando que su foco principal está puesto en construir un entorno de paz.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario