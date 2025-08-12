La drástica decisión de L-Gante sobre Wanda Nara tras su reconciliación con Tamara Báez

En medio de las versiones que aseguraban que el cantante y Tamara se habían dado una nueva oportunidad, fue el propio Elián el que salió a llevar un poco de claridad y confirmó que volvió con su ex pareja.

El cantante rompió el silencio en Los profesionales de siempre, donde confirmó que se reconcilió con la influencer. "¿Volviste con Tamara?", le preguntó la conductora Flor de la V. "Sí. Volví en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero, olvidate”, afirmó Valenzuela.

El músico también contó cómo se dio el reencuentro con Tamara. “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija nunca había ido, así que me acerqué a la casa de Tamara. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”, explicó.

Después de esto, uno de los panelistas le consultó si siempre estuvo enamorado de Báez y aseguró que sí. Acto seguido, Estefi Berardi quiso saber si Wanda Nara fue un "pasatiempo" y él remarcó: “Olvidate que sí”.

Lejos de terminar ahí, volvió a disparar contra la conductora de MasterChef, con quien fue visto el último fin de semana, durante la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela.“A Wanda la vi bien el fin de semana, vino a ver a mi mamá al teatro, estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y me generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a ver a mi mamá”,concluyó.