La furia de Ester Expósito tras las críticas por los cambios en su rostro: "Estoy cabreada"

Independientemente de si la artista realizó algún retoque facial o no, ella no dudó en brindar un discurso contra los que, tan livianamente, critican a otros: "El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo. Y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello", comenzó indicando.

"Hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes idea de lo que estás hablando", continuó.

Tras esto, agregó: "Y esto no lo hago por mí, que ya desde hace años sé lo que hay y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones, lo hago por otras personas, otras chicas que, a lo mejor, no las tienen o que aunque las tengan no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué aguantarlo".

"Estoy cansada y estoy cabreada, porque resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo", siguió en su intenso descargo.

En torno a lo sucedido en redes sociales hace algunos días, lanzó: "Lo último ha sido la semana pasada, volvió a ocurrir, pues que al parecer me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox y no sé qué cosas más. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho porque es mi cara y por eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está, porque lo creáis o no, las mujeres -al igual que los hombres- también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos, y menos mal ¿no? porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas".

El video que se hizo viral por el supuesto cambio de Ester Expósito

