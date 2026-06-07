Indio Solari alcanzó el top 50 de Spotify tras su muerte: cuáles fueron sus temas más escuchados
Luego de conocerse el fallecimiento del cantante, miles de fanáticos se volcaron en la plataforma para escuchar sus letras. Conocé todos los detlales.
La muerte de Carlos Indio Solari, ocurrida este viernes a los 77 años, provocó una oleada de angustia inconmensurable en millones de personas. Se trata del desenlace lógico tras la profunda huella que el referente ricotero sembró en el corazón de su gente mediante sus composiciones y poesías.
Esa misma devoción popular generó una inmediata reacción en cadena: la masa de seguidores se volcó de manera unánime a reproducir sus creaciones en Spotify, logrando un impacto tal que más de treinta composiciones de su autoría se posicionaron dentro del top 50 de lo más escuchado en la Argentina.
El dominio en las preferencias de los oyentes es casi absoluto. Si se analiza el top 10 de la plataforma, nueve de los escalones llevan de forma indiscutible su marca registrada, ya sea al frente de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o en su etapa posterior comandando a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
En medio de este monopolio emocional, únicamente la pieza titulada "Puñaladas" —una colaboración musical desarrollada por Lauta, Amigo de Artistas y Tote— consiguió abrirse paso para colarse entre los diez temas con mayor caudal de reproducciones.
Un podio histórico y la mística de las casualidades numéricas
Para procesar la tristeza de la partida, la comunidad de fanáticos optó por recrear el pogo más grande del mundo de forma virtual. De este modo, el himno "Ji ji ji" se transformó en la pieza más reproducida a lo largo de todo el fin de semana en la aplicación de origen sueco. El podio de honor se completó con otros dos clásicos de la primera época que le pisan los talones: "Un ángel para tu soledad" y "La bestia pop".
Inmediatamente después asoma "Un poco de amor francés", antes de que la tónica musical adquiera matices más oscuros y solemnes con la llegada de "Todo un palo" y "Vencedores vencidos". Los escalones séptimo, octavo y décimo de la selecta lista quedaron reservados para "Tarea fina", "Esa estrella era mi lujo" y "Había una vez...", respectivamente.
El fenómeno, lejos de diluirse, se expande en las posiciones subsiguientes. En el bloque que va del puesto 11 al 20, seis lugares corresponden a Los Redondos y uno a Los Fundamentalistas. La seguidilla contempla melodías memorables como "Preso en mi ciudad", "El pibe de los astilleros", "Salando las heridas", "La hija del fletero" y "Juguetes perdidos", una racha que apenas se vio alterada por la irrupción de la banda coreana BTS con su tema "SWIM". El listado de contención para el dolor de los devotos incluyó también en este tramo a "Una piba con la remera de Greenpeace" y "El tesoro de los inocentes".
Más abajo, precisamente en el casillero 22, emerge "Encuentro con un ángel amateur". Se trata de una pieza que adquirió una carga emotiva muy particular al convertirse en uno de los pasajes más conmovedores del show brindado por Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, el cual significó el primer concierto de la banda tras el deceso de su histórico guía. El repaso de Patricio Rey continúa con la presencia de "Yo caníbal", "Motor psico" y "Queso ruso".
Luego, el último proyecto del vocalista vuelve a la carga con "Flight 956", una canción que quedó en el centro de las conversaciones de los fanáticos, quienes deslizaron que encerraba una suerte de profecía debido a que la confirmación de la muerte del artista se conoció exactamente a las 9 de la mañana del día 5 del mes 6. Detrás se ubicó "Y mientras tanto el sol se muere...".
El cierre de una grilla plagada de himnos intergeneracionales
El tramo final del top 50 baja el telón consolidando una enorme cantidad de clásicos que forman parte de la identidad musical del país: "Caña seca y un membrillo", "Música para pastillas", "El infierno está encantador esta noche", "Mi perro dinamita", "Me matan, Limón!", "Luzbelito y las sirenas", "Etiqueta negra", "La oscuridad", "Canción para náufragos" y "Semen-up".
A modo de registro histórico, el listado de las 50 canciones más reproducidas durante las últimas jornadas en Spotify quedó conformado de la siguiente manera:
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Ji ji ji"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Un ángel para tu soledad"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "La bestia pop"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Un poco de amor francés"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Todo un palo"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Vencedores vencidos"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Tarea fina"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Esa estrella era mi lujo"
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Lauta, Amigo de Artistas, Tote - "Puñaladas"
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Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - "Había una vez..."
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Preso en mi ciudad"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "El pibe de los astilleros"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Salando las heridas"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "La hija del fletero"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Juguetes perdidos"
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BTS - "SWIM"
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El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida, Yung Beef - "Cuando no era cantante RMX - Remix"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Una piba con la remera de Greenpeace"
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Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - "El tesoro de los inocentes"
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Omar Courtz - "KOKO"
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Omar Courtz - "Por si mañana no estoy"
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Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - "Encuentro con un ángel amateur - En vivo"
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Omar Courtz, Ñengo Flow - "FOREVER TU GANTEL"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Yo caníbal"
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Max Carra - "UWAIE - Versión cumbia"
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Jay Wheeler, Omar Courtz - "De lejitos - Remix"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Motor psico"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Queso ruso"
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Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - "Flight 956"
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Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - "Y mientras tanto el sol se muere..."
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Caña seca y un membrillo"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Música para pastillas"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "El infierno está encantador esta noche"
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La T y La M - "Soy favela"
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Roze Oficial, Max Carra, Valen, RAMKY EN LOS CONTROLES - "Tu jardín con enanitos"
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Airbag - "Pensamientos"
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Los Huayra - "La noche sin ti"
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Simon Aguirre - "Corazón sin cara - En vivo"
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Ryan Castro, Kapo, Gangsta - "LA VILLA"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Mi perro dinamita"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Me matan limón!"
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Babasónicos - "Como eran las cosas"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Luzbelito y las sirenas"
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Airbag - "Por mil noches"
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Callejeros - "Creo"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Etiqueta negra"
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Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - "La oscuridad"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Canción para náufragos"
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Bad Bunny - "BAILE INolVIDABLE"
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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - "Semen-up"
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