Indio Solari alcanzó el top 50 de Spotify tras su muerte: cuáles fueron sus temas más escuchados

Inmediatamente después asoma "Un poco de amor francés", antes de que la tónica musical adquiera matices más oscuros y solemnes con la llegada de "Todo un palo" y "Vencedores vencidos". Los escalones séptimo, octavo y décimo de la selecta lista quedaron reservados para "Tarea fina", "Esa estrella era mi lujo" y "Había una vez...", respectivamente.

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El fenómeno, lejos de diluirse, se expande en las posiciones subsiguientes. En el bloque que va del puesto 11 al 20, seis lugares corresponden a Los Redondos y uno a Los Fundamentalistas. La seguidilla contempla melodías memorables como "Preso en mi ciudad", "El pibe de los astilleros", "Salando las heridas", "La hija del fletero" y "Juguetes perdidos", una racha que apenas se vio alterada por la irrupción de la banda coreana BTS con su tema "SWIM". El listado de contención para el dolor de los devotos incluyó también en este tramo a "Una piba con la remera de Greenpeace" y "El tesoro de los inocentes".

Más abajo, precisamente en el casillero 22, emerge "Encuentro con un ángel amateur". Se trata de una pieza que adquirió una carga emotiva muy particular al convertirse en uno de los pasajes más conmovedores del show brindado por Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, el cual significó el primer concierto de la banda tras el deceso de su histórico guía. El repaso de Patricio Rey continúa con la presencia de "Yo caníbal", "Motor psico" y "Queso ruso".

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Luego, el último proyecto del vocalista vuelve a la carga con "Flight 956", una canción que quedó en el centro de las conversaciones de los fanáticos, quienes deslizaron que encerraba una suerte de profecía debido a que la confirmación de la muerte del artista se conoció exactamente a las 9 de la mañana del día 5 del mes 6. Detrás se ubicó "Y mientras tanto el sol se muere...".

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El cierre de una grilla plagada de himnos intergeneracionales

El tramo final del top 50 baja el telón consolidando una enorme cantidad de clásicos que forman parte de la identidad musical del país: "Caña seca y un membrillo", "Música para pastillas", "El infierno está encantador esta noche", "Mi perro dinamita", "Me matan, Limón!", "Luzbelito y las sirenas", "Etiqueta negra", "La oscuridad", "Canción para náufragos" y "Semen-up".

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A modo de registro histórico, el listado de las 50 canciones más reproducidas durante las últimas jornadas en Spotify quedó conformado de la siguiente manera: