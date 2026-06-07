Abuela ricotera se sumó a la despedida de Indio Solari: salió a la puerta del geriátrico a saludar a los fans

La abuela ricotera que se sumó a la despedida de Indio Solari

Fue precisamente en medio de este escenario de sentimientos a flor de piel donde se registró uno de los momentos más conmovedores y significativos de la jornada de vigilia. Al ver pasar la interminable procesión desde su lugar de residencia, una abuela que se aloja en un geriátrico de la zona decidió sumarse activamente al homenaje popular.

Ante la mirada atónita y la posterior ovación de los miles de jóvenes y adultos que hacían fila sobre la vereda, la mujer mayor se asomó decidida a la puerta del establecimiento portando con absoluto orgullo una remera con la estampa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

jubilada indio solari

La anciana no se limitó únicamente a lucir la indumentaria de la mítica banda platense, sino que permaneció en el acceso al lugar saludando afectuosamente a los fanáticos que caminaban pacientemente a su encuentro con el ícono del rock nacional. Su presencia en la entrada del establecimiento geriátrico actuó como un bálsamo de ternura y alegría para los caminantes, quienes detuvieron por unos instantes su marcha para aplaudirla, cantarle y registrar la emotiva secuencia con sus teléfonos celulares, convirtiendo la postal en un símbolo perfecto de la transversalidad de la obra del Indio, capaz de conmover tanto a las nuevas camadas como a la tercera edad.

Este tierno episodio dejó en evidencia que las composiciones y poesías de Solari calaron hondo en el tejido cultural de los argentinos, derribando cualquier tipo de barrera generacional imaginable. Los presentes en ese tramo de la extensa fila destacaron la lucidez y el cariño de la abuela, quien con su simple ademán de salir a la vereda logró hermanarse con una juventud que, lejos de generar disturbios, respondió con muestras de profunda gratitud y cuidado hacia ella, respetando el pedido de convivencia pacífica que el entorno familiar del músico había solicitado de antemano a través de los canales de comunicación oficiales.

Mientras la tarde empieza a caer sobre la provincia de Buenos Aires, el ingreso al predio de Villa Domínico continúa habilitado bajo un estricto control de logística y salud para asegurar que cada uno de los asistentes tenga la oportunidad de estar frente a los restos del compositor. Historias mínimas y cargadas de magia como la de esta abuela de remera ricotera se multiplican a lo largo de las más de 90 cuadras de espera, demostrando que la despedida al Indio Solari se vive en las calles como una verdadera celebración de su legado y un testimonio vivo del amor incondicional de su público.