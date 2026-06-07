Abuela ricotera se sumó a la despedida de Indio Solari: salió a la puerta del geriátrico a saludar a los fans
El fallecimiento del Indio Solari generó una oleada de tristeza en miles de fans alrededor del país, incluyendo a una abuela que le rindió homenaje.
La despedida a Indio Solari se transformó de manera definitiva en un fenómeno popular sin precedentes que excede los límites del Polideportivo "José María Gatica". A medida que avanzan las horas en este domingo de profunda congoja, la marea humana de fanáticos no para de incrementarse en el sur del conurbano bonaerense.
De acuerdo a los últimos reportes desde el lugar, la cola de seguidores decididos a brindarle el último adiós al exlíder de Los Redondos ya superó holgadamente las 90 cuadras de extensión, uniendo diversos barrios en una hilera compacta de banderas, remeras negras y cánticos que amenizan la prolongada e histórica espera bajo una atmósfera de absoluto respeto.
El trayecto de esta inmensa columna de fieles atraviesa zonas residenciales y comerciales de Avellaneda, alterando la rutina del domingo y contagiando de mística cada rincón por el que avanza. Entre el sonar de los bombos y las estrofas de himnos intergeneracionales que se repiten de punta a punta de la fila, el clima de camaradería se apoderó por completo de la vía pública.
Los vecinos de la zona observan con asombro y admiración un despliegue de fervor que evoca las épocas de las misas ricoteras más multitudinarias, demostrando que el idilio de la gente con su máximo referente artístico se mantiene intacto a pesar de su dolorosa partida física a los 77 años.
La abuela ricotera que se sumó a la despedida de Indio Solari
Fue precisamente en medio de este escenario de sentimientos a flor de piel donde se registró uno de los momentos más conmovedores y significativos de la jornada de vigilia. Al ver pasar la interminable procesión desde su lugar de residencia, una abuela que se aloja en un geriátrico de la zona decidió sumarse activamente al homenaje popular.
Ante la mirada atónita y la posterior ovación de los miles de jóvenes y adultos que hacían fila sobre la vereda, la mujer mayor se asomó decidida a la puerta del establecimiento portando con absoluto orgullo una remera con la estampa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La anciana no se limitó únicamente a lucir la indumentaria de la mítica banda platense, sino que permaneció en el acceso al lugar saludando afectuosamente a los fanáticos que caminaban pacientemente a su encuentro con el ícono del rock nacional. Su presencia en la entrada del establecimiento geriátrico actuó como un bálsamo de ternura y alegría para los caminantes, quienes detuvieron por unos instantes su marcha para aplaudirla, cantarle y registrar la emotiva secuencia con sus teléfonos celulares, convirtiendo la postal en un símbolo perfecto de la transversalidad de la obra del Indio, capaz de conmover tanto a las nuevas camadas como a la tercera edad.
Este tierno episodio dejó en evidencia que las composiciones y poesías de Solari calaron hondo en el tejido cultural de los argentinos, derribando cualquier tipo de barrera generacional imaginable. Los presentes en ese tramo de la extensa fila destacaron la lucidez y el cariño de la abuela, quien con su simple ademán de salir a la vereda logró hermanarse con una juventud que, lejos de generar disturbios, respondió con muestras de profunda gratitud y cuidado hacia ella, respetando el pedido de convivencia pacífica que el entorno familiar del músico había solicitado de antemano a través de los canales de comunicación oficiales.
Mientras la tarde empieza a caer sobre la provincia de Buenos Aires, el ingreso al predio de Villa Domínico continúa habilitado bajo un estricto control de logística y salud para asegurar que cada uno de los asistentes tenga la oportunidad de estar frente a los restos del compositor. Historias mínimas y cargadas de magia como la de esta abuela de remera ricotera se multiplican a lo largo de las más de 90 cuadras de espera, demostrando que la despedida al Indio Solari se vive en las calles como una verdadera celebración de su legado y un testimonio vivo del amor incondicional de su público.
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