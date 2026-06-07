Milo J homenajeó a Indio Solari en México: cómo fue su recuerdo
Durante su show en Ciudad de México, el artista de 18 años recordó al ídolo del rock argentino que falleció este viernes a los 77 años.
El fallecimiento de Carlos "Indio" Solari generó un impacto tan profundo que las muestras de dolor y admiración no tardaron en multiplicarse por todos los rincones del mapa. Cientos de creadores de nuestro país decidieron poner en marcha diversos reconocimientos para recordar a quien supo consolidarse como uno de los máximos referentes del rock local.
En este marco de respeto generalizado, el sábado por la noche llegó el turno de Milo J, quien no quiso quedarse afuera de las demostraciones de afecto y le dedicó un emotivo tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante el show que ofreció en las instalaciones del Palacio de los Deportes de Ciudad de México.
El talentoso y joven vocalista sorprendió a la concurrencia azteca al saltar a las tablas vistiendo una remera alusiva a "Oktubre", el emblemático disco de estudio que la mítica banda platense editó en el año 1986 y que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las piezas artísticas fundamentales e imprescindibles de la historia musical argentina. Con esta indumentaria, el cantante buscó enaltecer el inmenso legado que dejó el Indio tras su partida física, ocurrida el pasado 5 de junio a los 77 años de edad.
Como era de esperarse, la fotografía de este momento no tardó en replicarse de manera masiva a través de los canales digitales. En cuestión de minutos, miles de internautas en las redes sociales ponderaron la actitud del artista, ponderando el enorme valor que tiene el hecho de que uno de los principales estandartes de la nueva camada musical de nuestro país decida validar y reconocer de esa manera a una de las figuras más determinantes y con mayor influencia de los últimos tiempos.
Este conmovedor gesto de Milo J tuvo lugar en paralelo a una serie de jornadas cargadas de sentimientos encontrados para la comunidad de seguidores del vocalista fallecido. Desde las primeras horas de la tarde del sábado, una multitud de fanáticos empezó a agruparse de manera espontánea en las adyacencias del Parque Los Derechos del Trabajador, emplazado en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido de Avellaneda, sitio donde este domingo a partir de las 11 de la mañana está previsto el inicio del velatorio para despedir al compositor.
El paisaje en el sur del conurbano bonaerense se transformó por completo ante el arribo incesante de los devotos ricoteros. Valiéndose de estandartes, las clásicas canciones que marcaron una época, el sonar de los bombos, puestos de parrillas improvisadas sobre las veredas y la conformación de pogos imprevistos en plena vía pública, el público le dio forma a una auténtica ceremonia popular.
Este ritual callejero recreó a la perfección el ambiente festivo y comunitario que durante décadas caracterizó a las multitudinarias misas organizadas por el Indio a lo largo y ancho del país. Frente a este panorama, los encargados de la organización estiman que cientos de miles de ciudadanos formarán parte de la convocatoria final con el único objetivo de rendirle honores a una de las personalidades más influyentes y trascendentales de la cultura popular de la Argentina.
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