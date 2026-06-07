Milo J homenajeó a Indio Solari en México: cómo fue su recuerdo

Este conmovedor gesto de Milo J tuvo lugar en paralelo a una serie de jornadas cargadas de sentimientos encontrados para la comunidad de seguidores del vocalista fallecido. Desde las primeras horas de la tarde del sábado, una multitud de fanáticos empezó a agruparse de manera espontánea en las adyacencias del Parque Los Derechos del Trabajador, emplazado en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido de Avellaneda, sitio donde este domingo a partir de las 11 de la mañana está previsto el inicio del velatorio para despedir al compositor.

El paisaje en el sur del conurbano bonaerense se transformó por completo ante el arribo incesante de los devotos ricoteros. Valiéndose de estandartes, las clásicas canciones que marcaron una época, el sonar de los bombos, puestos de parrillas improvisadas sobre las veredas y la conformación de pogos imprevistos en plena vía pública, el público le dio forma a una auténtica ceremonia popular.

Este ritual callejero recreó a la perfección el ambiente festivo y comunitario que durante décadas caracterizó a las multitudinarias misas organizadas por el Indio a lo largo y ancho del país. Frente a este panorama, los encargados de la organización estiman que cientos de miles de ciudadanos formarán parte de la convocatoria final con el único objetivo de rendirle honores a una de las personalidades más influyentes y trascendentales de la cultura popular de la Argentina.