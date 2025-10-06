La furia de Sabrina Rojas ante un titular machista tras un video viral: su descargo
La conductora reaccionó con furia ante la publicación de un medio que aseguró que ella "tiene un moño en la cabeza". Los detalles.
Sabrina Rojas se convirtió en tendencia en la red social X debido a un desafortunado titular que la señalaba por su actitud durante una entrevista en los Martín Fierro 2025. La conductora de Pasó en América no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para responder de forma contundente al medio en cuestión.
El portal había publicado “Tiene un moño en la cabeza” sobre Sabrina Rojas, junto a un clip de su interacción con Martín Salwe y un influencer en la alfombra roja. Este titular, que insinuaba que la actriz estaba disponible o "regalada", desató la indignación de Rojas.
La denuncia de Sabrina Rojas: machismo y falta de coherencia
Lejos de dejar pasar el comentario, Sabrina se despachó contra el medio, apuntando a una intención maliciosa o una interpretación errónea. “Varias cosas por este título ‘Sabrina tiene un moño en la cabeza’. O es mala leche o es una grave falta de interpretación o peor aún, si interpretó mal, es peligroso el nivel de machismo”, afirmó.
Indignada con la publicación, Rojas le dejó un mensaje directo al portal, exigiéndole “Coherencia por favor”. La actriz cuestionó la doble moral implícita en el titular: “¿Perdón? Estoy poniéndole onda a dos pibes talentosos que se merecen una nota divertida. Y si me hubiese gustado alguno, o los dos juntos, ¿en serio yo tengo un moño? ¿Y si la situación es al revés? El tipo seguro que sería un genio, ¿no?“, expresó.
El descargo sin filtro de Sabrina Rojas
Acto seguido, Rojas enumeró los puntos clave de su descargo, arremetiendo contra el juicio de valor del medio.
- “Le estoy poniendo onda a una nota donde hay dos chicos talentosos y merecen que así sea”.
- “Si la sabés interpretar, los que me tiran onda son ellos a mí (dije que no pudo uno, menos el otro). Justamente es la manera de decirles que soy difícil”.
- “El que me da un beso es uno de ellos, ¿y yo tengo un moño?”.
- “Si la situación fuese al revés, el tipo sería un capo. Jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’”.
- “Hay que ser básico para tomarse literal una nota que claramente es un juego”.
- “Hacete honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y, sobre todo, menos machirulismo”.
