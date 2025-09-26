Sabrina Rojas respondió a los rumores de romance con Marcelo Tinelli: "Es hipnótico"
La actriz se sumó a un ciclo de streaming junto al conductor y, tras la ruptura del conductor con Milett Figueroa, las miradas apuntan a un posible romance entre ellos.
Este jueves, Sabrina Rojas fue sorprendida por las cámaras de LAM después de protagonizar un momento muy comentado en el streaming que comparte con Marcelo Tinelli, Estamos de paso (Carnaval). Allí, entre bromas y gestos cómplices, el conductor le dio un alfajor en vivo y dejaron a la vista la química que existe entre ellos.
En diálogo con el cronista del ciclo de Ángel de Brito, la actriz fue increpada “Marcelo, que está soltero ahora, si te tira onda, te invita a salir, ¿estás?, ¿te gusta?, ¿te parece fachero, tenés cabida?”
Frente a la pregunta directa, Rojas se limitó a responder: “No sé, no lo sé cuánta pregunta. No soy ninguna tercera en discordias, lo que sí, quiero aclarar eso”.
La situación continuó en la puerta de América, donde la siguieron con más repreguntas. “¿Qué ves y decís apa?, ¿qué te parece lindo de él?”, le consultaron, a lo que ella cortó de inmediato: “Basta, nada”.
Sin embargo, la insistencia del notero obtuvo una declaración inesperada. “Le darías cabida, entonces. No es un no”, la acorraló, y entre sonrisas y un gesto coqueto con su pelo, Sabrina lanzó: “Es hipnótico, obvio, obvio”.
Para evitar malos entendidos, la actriz puso paños fríos: “No, hablando en serio. Obvio. O sea, estoy entrando, me arrebatas, Marcelo es mi jefe, buena onda. Yo no tengo nada que ver con una persona que está recién separada, yo hoy lo veo como mi jefe”.
Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa tras dos años de relación
Después de dos años de relación, Marcelo Tinelli anunció el fin de su romance con la modelo peruana Milett Figueroa. La noticia, que confirma los rumores que circulaban desde hace más de un año, fue revelada por el propio conductor en su programa de streaming.
La pareja, que se conoció en el Bailando 2023, había sido objeto de especulaciones sobre su separación. De hecho, hace dos semanas, Tinelli tuvo un fuerte cruce con el periodista Pampito por asegurar que la relación había terminado.
