Sabrina Rojas respondió a los rumores de romance con Marcelo Tinelli: "Es hipnótico"

Para evitar malos entendidos, la actriz puso paños fríos: “No, hablando en serio. Obvio. O sea, estoy entrando, me arrebatas, Marcelo es mi jefe, buena onda. Yo no tengo nada que ver con una persona que está recién separada, yo hoy lo veo como mi jefe”.

Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa tras dos años de relación

Después de dos años de relación, Marcelo Tinelli anunció el fin de su romance con la modelo peruana Milett Figueroa. La noticia, que confirma los rumores que circulaban desde hace más de un año, fue revelada por el propio conductor en su programa de streaming.

La pareja, que se conoció en el Bailando 2023, había sido objeto de especulaciones sobre su separación. De hecho, hace dos semanas, Tinelli tuvo un fuerte cruce con el periodista Pampito por asegurar que la relación había terminado.