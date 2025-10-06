Fede Bal inició una nueva relación amorosa con la hija de un reconocido periodista
El actor y conductor fue visto compartiendo una cena en Palermo con la joven locutora, sumando un nuevo capítulo a su vida sentimental.
Fede Bal volvió a ser noticia en el mundo del espectáculo, esta vez por su vida amorosa. Según revelaron en Infama, programa que se emite por la pantalla de América TV, el actor y conductor estaría comenzando un vínculo romántico con Victoria Puig, hija del reconocido periodista Alexis Puig, que protagonizó un mediático divorcio años atrás.
La revelación fue hecha por la panelista Karina Iavícoli, quien destacó que la joven trabaja como locutora en la radio Rock&Pop y es conocida por su carácter amable y su forma de enfrentar la exposición mediática con naturalidad. Iavícoli contó además que, aunque el romance es reciente, ambos están en una etapa de acercamiento sin etiquetas ni definiciones formales, un estilo que el hijo de Carmen Barbieri ha mantenido a lo largo de su vida amorosa.
El primer registro público de este vínculo llegó a través de una fotografía donde se los ve compartiendo una cena en un reconocido restaurante de Palermo. La imagen refleja la cercanía entre ambos, con Bal mostrando su habitual estilo relajado y abierto frente a los medios, mientras que Victoria aparece sonriente y cómoda, reflejando que la relación, por el momento, se desarrolla de manera tranquila y sin presión pública.
El entorno cercano al actor confirmó que se trata de un noviazgo incipiente, en el que ambos disfrutan de conocerse sin compromisos formales, manteniendo el equilibrio entre su vida profesional y personal. Cabe recordar que Bal transita un momento de su vida sentimental caracterizado por vínculos abiertos y flexibles.
Además de su acercamiento con Victoria Puig, mantiene un vínculo con la conductora Evelyn Botto y en los últimos meses se viralizó un video en el que se lo ve besándose con una cronista del programa Los Profesionales de Siempre. Esta forma de relacionarse ha generado debate mediático y mantuvo al actor bajo la lupa de los seguidores de su vida privada, pero también ha demostrado su intención de vivir sus relaciones con naturalidad y sin ataduras tradicionales.
Quién es Alexis Puig, el padre de Victoria, nuevo amor de Fede Bal
Alexis Puig es periodista, conductor y crítico de cine argentino, con una amplia trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales. Reconocido por su labor en C5N, Canal 9 y Radio Metro, ha cubierto múltiples entregas de los premios Oscar y festivales internacionales. Además, es una figura conocida dentro del ambiente artístico por su estilo frontal y su pasión por el séptimo arte.
Su nombre volvió a resonar en los medios no solo por su vínculo profesional con la industria, sino también por su exposición mediática en torno a su vida personal, algo que ahora vuelve a estar en el centro de la atención con la aparición pública de su hija junto a Fede Bal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario