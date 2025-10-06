Fede Bal inició una nueva relación amorosa con la hija de un reconocido periodista

Además de su acercamiento con Victoria Puig, mantiene un vínculo con la conductora Evelyn Botto y en los últimos meses se viralizó un video en el que se lo ve besándose con una cronista del programa Los Profesionales de Siempre. Esta forma de relacionarse ha generado debate mediático y mantuvo al actor bajo la lupa de los seguidores de su vida privada, pero también ha demostrado su intención de vivir sus relaciones con naturalidad y sin ataduras tradicionales.

Quién es Alexis Puig, el padre de Victoria, nuevo amor de Fede Bal

Alexis Puig es periodista, conductor y crítico de cine argentino, con una amplia trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales. Reconocido por su labor en C5N, Canal 9 y Radio Metro, ha cubierto múltiples entregas de los premios Oscar y festivales internacionales. Además, es una figura conocida dentro del ambiente artístico por su estilo frontal y su pasión por el séptimo arte.

Su nombre volvió a resonar en los medios no solo por su vínculo profesional con la industria, sino también por su exposición mediática en torno a su vida personal, algo que ahora vuelve a estar en el centro de la atención con la aparición pública de su hija junto a Fede Bal.