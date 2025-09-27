Rating catastrófico: Polémica en el Bar y Santi Maratea cambian de horario, pero todo indica que no seguirán
Por no tener los números esperados en la audiencia, el canal decidió modificar la grilla nocturna una vez más.
América TV decidió volver a cambiar la grilla de su prime time, tras no tener un buen rating con los programas que habían elegido para competir en el horario central. Es que luego del regreso de Polémica en el bar, se decidió que Pasó en América salga a la medianoche con Sabrina Rojas y Tartu, dejando a Trato Hecho con Santi Maratea en su horario original.
Pero la gente no acompañó y los resultados no fueron los esperados, por lo que el canal decidió pasar el programa del influencer a los fines de semana. Por esa razón, así sera la programación a partir del lunes 29 de septiembre:
- 19 horas: SQP (con Yanina Latorre)
- 20 horas: LAM (con Ángel de Brito)
- 22 horas: Pasó en América (con Sabrina Rojas y Tartu)
- 23 horas: Polémica en el bar (con Mariano Iúdica)
En cuanto a Trato Hecho, quedará los fines de semana, pero todavía no tiene un horario definido, aunque se especula que ocupe la franja horario de las 22.
Ni un punto de rating: el fallido debut de Polémica en el Bar, con su mesa de libertarios
El histórico programa Polémica en el Bar, creado por Gerardo Sofovich, volvió a la televisión con la conducción de Mariano Iúdica y un extenso número de panelistas, pero con alarmantes cifras de rating para América TV.
El ciclo, que mantuvo su esencia de debates y humor, presentó una mesa renovada, con figuras de distintos ámbitos. Entre los panelistas se encontraban el economista Carlos Maslatón, el youtuber Emanuel Danann, el actor Nazareno Casero y la periodista Marina Calabró, entre otros.
Este lunes también estuvieron el director de cine y referente libertario, Diego Recalde; y los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique y Gabriel Anello. El humorista Freddy Villarreal también fue parte del programa, regresando a la televisión con su clásico personaje de "Figuretti".
Uno de los momentos más comentados de la noche fue el debate sobre la situación económica del país. Los panelistas analizaron el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina y la baja del dólar, lo que generó un intenso intercambio de opiniones. Como parte del segmento humorístico, un imitador sorprendió a la audiencia con una parodia del presidente Javier Milei, pese a la mayoría de los invitados simpatizantes del Gobierno libertario que coparon la mesa del programa.
Con respecto al rating, el nuevo Polémica en el Bar tuvo pisos de solo 0,9 puntos de rating, con picos de 1,1 en lo que se interpretó como un más que flojo debut, muy lejos de lo esperado. América TV, que modificó parte de la programación para este regreso, fue cuarto en la franja entre canales de aire, perdiendo incluso con El Nueve, que por momentos lo duplicó en audiencia, de acuerdo con los datos difundidos por El Laucha y otras cuentas que brindan el rating.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario