La hija de Jorge Lanata confirmó que su padre no sabe nada del conflicto familiar

Más tarde, en diálogo con La Nación, Bárbara aclaró que el traslado no se concretaría de inmediato, ya que Lanata presentó fiebre en las últimas horas. “Volvimos a la instancia de la rehabilitación, que es un paso importante. Es un alivio, aunque tenemos claro que nos esperan muchos meses más de trabajo, y todo depende de varios factores. Esto es día a día”, explicó, subrayando la complejidad del proceso.

Mientras tanto, surgieron versiones que apuntaban a que Lanata habría conversado con su amigo y periodista Gabriel Levinas sobre conflictos legales entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista.

Sin embargo, Bárbara se encargó de desmentir esta información, explicando que su padre no retiene información de forma constante debido a su estado actual: “Estuve con él el fin de semana. Habla normal; por momentos está medio perdido y, en otros, sabe dónde está. Pero no tiene claro el panorama completo y todavía no retiene información”.

La hija del periodista agregó detalles sobre su estado cognitivo: “Por ahí le contás algo y al rato ya no se acuerda. Es algo lógico después de tanto tiempo en el hospital”.

Sobre la supuesta charla con Levinas, Bárbara fue contundente: “Yo no estaba cuando él fue a visitarlo. Mi papá nunca me mencionó nada sobre eso. Es posible que alguien le haya comentado algo y él haya reaccionado diciendo: ‘¡Qué quilombo hay afuera!’. Pero, a los dos días, probablemente ya no recuerde nada de eso”.

Así, Bárbara desmintió categóricamente que Jorge Lanata estuviera al tanto de los problemas familiares que trascendieron en los medios.