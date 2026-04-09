Murió Michael Patrick, actor de "Juego de Tronos"

Esta producción del Lyric Theatre de Belfast, adaptada junto a su colega Oisin Kearney, fue revolucionaria. En esta versión, la discapacidad del protagonista no era una deformidad de nacimiento, sino el resultado de una enfermedad terminal, un reflejo directo de la realidad que el propio Patrick estaba viviendo. Su actuación fue calificada por el productor ejecutivo Jimmy Fay como “una de las mejores actuaciones jamás vistas en el escenario del Lyric”.

Michael Patrick

Para recordar su esencia, su esposa compartió la máxima que guiaba los días del actor: “Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”. Hasta la fecha, la familia no ha brindado precisiones sobre los servicios fúnebres o futuros homenajes públicos.