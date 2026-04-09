Murió Michael Patrick, actor de "Juego de Tronos"
Su esposa confirmó que el actor falleció luego de luchar, desde 2023, contra esta enfermedad progresiva que lo alejó de los medios. Los detalles.
El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Michael Patrick, el talentoso actor reconocido por su paso por la exitosa serie Game of Thrones. El deceso ocurrió a la temprana edad de 35 años, luego de atravesar un complejo proceso de salud. La noticia fue comunicada oficialmente el miércoles 8 de abril por su esposa, Naomi Sheehan, a través de un sentido mensaje en sus redes sociales.
Patrick se encontraba internado desde hacía poco más de una semana en el Hospicio de Irlanda del Norte, donde recibió cuidados paliativos. Según el relato de su compañera de vida, el artista partió en un entorno de serenidad: “Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”.
El diagnóstico de Patrick se dio a conocer en febrero de 2023. El actor padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una afección degenerativa del sistema nervioso que ataca directamente a las neuronas motoras. Esta condición conlleva un deterioro paulatino de las capacidades físicas esenciales, afectando funciones vitales como el habla, la respiración, la locomoción y la deglución.
A pesar del avance de la enfermedad, Naomi Sheehan destacó la integridad y el espíritu con el que su esposo enfrentó cada jornada. En sus palabras, lo describió como una figura inspiradora y un "gigante pelirrojo" que irradiaba vitalidad. “Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida”, expresó Sheehan, añadiendo que “vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo”.
Más allá de su participación en Game of Thrones, Michael Patrick construyó una sólida carrera en la televisión británica, formando parte de proyectos como Blue Lights, This Town y My Left Nut. Sin embargo, uno de sus mayores hitos profesionales ocurrió en 2024, cuando hizo historia al convertirse en el primer intérprete con discapacidad en encarnar a Ricardo III de Shakespeare en los escenarios de Irlanda.
Esta producción del Lyric Theatre de Belfast, adaptada junto a su colega Oisin Kearney, fue revolucionaria. En esta versión, la discapacidad del protagonista no era una deformidad de nacimiento, sino el resultado de una enfermedad terminal, un reflejo directo de la realidad que el propio Patrick estaba viviendo. Su actuación fue calificada por el productor ejecutivo Jimmy Fay como “una de las mejores actuaciones jamás vistas en el escenario del Lyric”.
Para recordar su esencia, su esposa compartió la máxima que guiaba los días del actor: “Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”. Hasta la fecha, la familia no ha brindado precisiones sobre los servicios fúnebres o futuros homenajes públicos.
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