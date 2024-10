La hija de la Tota Santillán dio a conocer el último audio que le envió su padre

“Martina, Santino, los quiero. Los amo. Cuidate hija, después hacemos una videollamada si querés”, se escucha que dice el animador.

“Todos los días me despertaba a la mañana con un ‘te amo, hola mi amor’. Tener que escucharlo solamente en un mensaje... Si me llegan a robar el celular me muero. Para mí va a ser muy difícil no tenerlo”, expresó la hija de La Tota en su entrevista con el ciclo de espectáculos.

Además, admitió: “Nadie me va a mirar así, me miraba con mucho amor, siempre orgulloso”.

Embed - El dolor de la hija de la Tota Santillán tras la trágica muerte del conductor y su último mensaje

Viralizaron un video del entierro de la Tota Santillán: la canción con la que lo despidieron

Este domingo 22 de septiembre fue un momento muy triste para el mundo de la movida tropical ya que se confirmó la muerte de La Tota Santillán. Tras las despedidas en público y un velorio de 12 horas íntimo para amigos y familiares, sus restos fueron despedidos en el Cementerio Las Praderas, de Esteban Echeverría.

La ceremonia de despedida fue completamente privada para los más allegados a la Tota Santillán, quienes entonaron una particular canción para que el conductor descanse en paz, según se vio en un video que fue difundido por Farándula Show. Se trata de una estrofa que pertenece a la canción "Juntos como hermanos", de Cesáreo Gabarain.

“Juntos, como hermanos miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del señor. Unidos al rezar, unidos en una oración viviremos nuestra fe con la ayuda del señor”, se les escuchó decir. Se trata de una estrofa de “Juntos como hermanos”, se escucha decir al público presente en la despedida de la Tota.

En ese sentido, el cura que estaba oficiando la ceremonia, reveló unas palabras que hicieron llorar a los presentes: “Hoy rezamos por el eterno descanso de nuestro querido Daniel. Le vamos a decir ‘hasta pronto’, porque no es un adiós definitivo. Nos vamos a volver a reencontrar y mirar a los ojos. Jesús pasó por la cruz y resucitó. Padre celestial, Dios eterno y luminoso, dale la felicidad, la luz y la paz. Reina por los siglos de los siglos", se lo escucha decir mientras que proceden al entierro.