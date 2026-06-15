Video impactante: así chocó el helicóptero en el que iba Gaspi
Una grabación captó el momento exacto en que dos helicópteros colisionan en el aire y ya son analizadas por las autoridades brasileñas.
La investigación por el trágico accidente aéreo que terminó con la vida de Gaspi y otras cinco personas sumó en las últimas horas una prueba fundamental. Se trata de un video que registra el instante exacto de la colisión entre los dos helicópteros involucrados en el hecho ocurrido en Brasil.
Las imágenes, que comenzaron a circular mientras avanza la pesquisa, muestran una secuencia que podría resultar determinante para reconstruir lo sucedido. En la grabación se observa cómo una de las aeronaves modifica su trayectoria y termina impactando de manera directa contra el otro helicóptero que se encontraba en vuelo.
El choque provocó que ambas aeronaves perdieran estabilidad de inmediato, desencadenando una tragedia que terminó con la muerte de los seis ocupantes.
Una prueba clave para reconstruir lo ocurrido
Según puede apreciarse en el registro audiovisual, uno de los helicópteros se dirige directamente hacia la otra aeronave segundos antes de la colisión. Esa maniobra es ahora uno de los principales puntos de análisis para los investigadores, que intentan determinar si existió una falla humana, un error de comunicación o algún desperfecto técnico.
Las imágenes se transformaron rápidamente en una de las pruebas más importantes dentro de la causa, ya que permiten observar desde otro ángulo cómo se produjo el impacto y cuáles fueron los movimientos previos de ambas aeronaves.
Por el momento, las autoridades brasileñas no difundieron conclusiones preliminares sobre las causas del accidente y continúan recolectando evidencia para esclarecer el hecho.
El caso ya es investigado por los organismos competentes de Brasil, que trabajan para establecer las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia. Además del video, los especialistas analizan los registros de vuelo, las comunicaciones entre las aeronaves y toda la documentación vinculada a la operación aérea.
Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de Gaspi continúan conmocionados por la noticia. La aparición de estas imágenes volvió a poner el foco sobre el accidente y podría aportar elementos decisivos para comprender qué ocurrió durante los segundos previos al impacto.
Con el avance de la investigación, se espera que en los próximos días las autoridades puedan brindar mayores precisiones sobre las responsabilidades y las causas que desencadenaron una de las tragedias aéreas más impactantes de los últimos tiempos.
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