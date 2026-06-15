Video impactante: así chocó el helicóptero en el que iba Gaspi

Por el momento, las autoridades brasileñas no difundieron conclusiones preliminares sobre las causas del accidente y continúan recolectando evidencia para esclarecer el hecho.

El caso ya es investigado por los organismos competentes de Brasil, que trabajan para establecer las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia. Además del video, los especialistas analizan los registros de vuelo, las comunicaciones entre las aeronaves y toda la documentación vinculada a la operación aérea.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de Gaspi continúan conmocionados por la noticia. La aparición de estas imágenes volvió a poner el foco sobre el accidente y podría aportar elementos decisivos para comprender qué ocurrió durante los segundos previos al impacto.

Con el avance de la investigación, se espera que en los próximos días las autoridades puedan brindar mayores precisiones sobre las responsabilidades y las causas que desencadenaron una de las tragedias aéreas más impactantes de los últimos tiempos.