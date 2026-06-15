Quién se va de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Según los datos compartidos por Bongiorno, Franco Zunino acumuló el 55,5% de los votos negativos y se posicionó como el principal apuntado por los usuarios que participaron de la encuesta.

Muy por detrás apareció Yisela “Yipio” Pintos, que reunió el 20,3% de los sufragios, mientras que Steffany “Campanita” Pereira alcanzó el 16,9%.

La encuesta, que reunió un total de 6105 votos, dejó apenas un 7,2% repartido entre el resto de las opciones, un dato que refuerza la idea de que gran parte de la atención del público está concentrada en los nombres que lideraron el sondeo.

De todos modos, los resultados de las encuestas en redes sociales no siempre coinciden con la votación oficial, por lo que la definición continúa abierta. Habrá que esperar a la gala del lunes para saber si la tendencia detectada por Fefe Bongiorno se confirma y Franco Zunino termina convirtiéndose en el nuevo eliminado de Gran Hermano.