Quién se va de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Previo a una nueva gala de eliminación, una encuesta realizada por el reconocido analista del reality marcó una clara tendencia entre el público.
La cuenta regresiva para una nueva eliminación en Gran Hermano Generación Dorada ya comenzó y las redes sociales se transformaron en un termómetro de lo que podría ocurrir en la gala de este lunes. Con el voto negativo nuevamente en juego, los fanáticos analizan estrategias, hacen campaña por sus favoritos y participan de las tradicionales encuestas que buscan anticipar el resultado.
Esta semana la placa quedó integrada por seis participantes: Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro, Yisela “Yipio” Pintos, Alejandra Majluf y Franco Zunino. En contrapartida, Solange “Sol” Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello lograron salir de la zona de riesgo gracias al voto positivo del público.
A diferencia de otras semanas, la definición parece estar lejos de ser sencilla. Las opiniones se encuentran divididas y los seguidores del reality no terminan de coincidir sobre quién debería abandonar la competencia. Sin embargo, una encuesta comenzó a marcar una tendencia que no pasó desapercibida.
Quién se va de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Como suele ocurrir en cada gala, una de las consultas más comentadas fue la realizada por Fefe Bongiorno, especialista en el reality y una de las voces más seguidas por los fanáticos del programa.
En esta oportunidad, el panelista decidió medir fuerzas entre tres de los participantes que aparecen en el centro de la escena: Campanita, Yipio y Zunino. El resultado mostró una diferencia considerable a favor de uno de ellos para abandonar la casa.
Según los datos compartidos por Bongiorno, Franco Zunino acumuló el 55,5% de los votos negativos y se posicionó como el principal apuntado por los usuarios que participaron de la encuesta.
Muy por detrás apareció Yisela “Yipio” Pintos, que reunió el 20,3% de los sufragios, mientras que Steffany “Campanita” Pereira alcanzó el 16,9%.
La encuesta, que reunió un total de 6105 votos, dejó apenas un 7,2% repartido entre el resto de las opciones, un dato que refuerza la idea de que gran parte de la atención del público está concentrada en los nombres que lideraron el sondeo.
De todos modos, los resultados de las encuestas en redes sociales no siempre coinciden con la votación oficial, por lo que la definición continúa abierta. Habrá que esperar a la gala del lunes para saber si la tendencia detectada por Fefe Bongiorno se confirma y Franco Zunino termina convirtiéndose en el nuevo eliminado de Gran Hermano.
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