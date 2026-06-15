PEEC presenta "Nacimos Campeones", la canción inspirada en el Mundial 2026

Ese mensaje es impulsado por los protagonistas de este universo digital: Rookoh, Rossne, Láuchi y Zimo, los integrantes de PEEC, quienes encontraron en el fútbol y en la música dos lenguajes capaces de generar identidad, pertenencia y emoción compartida.

“Nacimos Campeones” busca transmitir justamente ese espíritu, celebrando la capacidad de las personas para superar desafíos, perseguir objetivos y sentirse parte de algo más grande.

Una comunidad que sigue creciendo

El fenómeno de PEEC también tiene un fuerte impacto en redes sociales. Su comunidad continúa expandiéndose en TikTok a través de la cuenta @peecuniverse, que ya supera los 180 mil seguidores y se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro para quienes siguen la historia y el crecimiento del proyecto.

Con nuevas producciones en desarrollo y una narrativa que continúa ampliando sus fronteras, PEEC se posiciona como una propuesta que combina entretenimiento, innovación tecnológica y participación comunitaria.

En ese contexto, “Nacimos Campeones” no solo funciona como una canción para acompañar el Mundial 2026, sino también como una nueva puerta de entrada a un universo creativo que sigue expandiéndose y explorando nuevas formas de conectar con las audiencias digitales.