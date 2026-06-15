PEEC presenta "Nacimos Campeones", la canción inspirada en el Mundial 2026
El proyecto musical nacido en la era de la inteligencia artificial suma un nuevo capítulo con un lanzamiento que celebra la pasión por el fútbol.
En pleno clima mundialista, PEEC apuesta a unir música, tecnología y emoción colectiva con el lanzamiento de “Nacimos Campeones”, una canción creada especialmente para acompañar la celebración del Mundial de Fútbol 2026.
La propuesta representa un nuevo paso en la evolución de este innovador proyecto, que se presenta como el primer universo musical transmedia latino nacido en la era de la inteligencia artificial. Más allá de una canción, cada lanzamiento forma parte de una narrativa que conecta múltiples formatos y experiencias dentro de un mismo ecosistema creativo.
A lo largo de su desarrollo, PEEC ha construido una comunidad que interactúa con contenidos que incluyen videoclips, cómics, miniseries, entrevistas, noticias, fotografías, merchandising, videojuegos y experiencias digitales, todo integrado a través de su plataforma oficial, que ya acumula más de 600 mil visitantes.
Un mensaje que trasciende el fútbol
Mientras millones de personas siguen de cerca cada detalle de la Copa del Mundo, PEEC eligió centrar su nueva producción en un concepto que va más allá de los resultados deportivos. La canción nace a partir de una idea simple pero poderosa: “todos nacemos campeones”.
Ese mensaje es impulsado por los protagonistas de este universo digital: Rookoh, Rossne, Láuchi y Zimo, los integrantes de PEEC, quienes encontraron en el fútbol y en la música dos lenguajes capaces de generar identidad, pertenencia y emoción compartida.
“Nacimos Campeones” busca transmitir justamente ese espíritu, celebrando la capacidad de las personas para superar desafíos, perseguir objetivos y sentirse parte de algo más grande.
Una comunidad que sigue creciendo
El fenómeno de PEEC también tiene un fuerte impacto en redes sociales. Su comunidad continúa expandiéndose en TikTok a través de la cuenta @peecuniverse, que ya supera los 180 mil seguidores y se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro para quienes siguen la historia y el crecimiento del proyecto.
Con nuevas producciones en desarrollo y una narrativa que continúa ampliando sus fronteras, PEEC se posiciona como una propuesta que combina entretenimiento, innovación tecnológica y participación comunitaria.
En ese contexto, “Nacimos Campeones” no solo funciona como una canción para acompañar el Mundial 2026, sino también como una nueva puerta de entrada a un universo creativo que sigue expandiéndose y explorando nuevas formas de conectar con las audiencias digitales.
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