La despedida de Nati Jota a Gaspi que generó polémica y la volvió tendencia en las redes

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Sin embargo, la publicación generó cuestionamientos en las redes sociales, especialmente por la frase "El bait de la historia", que muchos usuarios consideraron desafortunada en el contexto de una despedida. Por este motivo, Nati Jota se convirtió nuevamente en tendencia en X, donde se multiplicaron las críticas a su mensaje.

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Muerte de Gaspi en Brasil: investigan si uno de los helicópteros operaba de manera ilegal

Las autoridades aeronáuticas de Brasil iniciaron una investigación para determinar si alguno de los helicópteros involucrados en el choque aéreo registrado el domingo en Río de Janeiro y en el que murieron dos argentinos, entre ellos el famoso youtuber Gaspi, estaba realizando actividades irregulares vinculadas al transporte de pasajeros.

La pesquisa es encabezada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), cuyo director ejecutivo, Tiago Faierstein, confirmó que tanto las aeronaves como sus pilotos contaban con la documentación requerida y estaban habilitados para operar. Sin embargo, aclaró que existen sospechas sobre la posible prestación de servicios de transporte aéreo fuera del marco legal.

helicopteros

Según explicó el funcionario, las primeras evaluaciones indican que los pilotos tenían experiencia y que los aparatos cumplían con las condiciones necesarias para volar. No obstante, la investigación buscará establecer si alguna de las aeronaves involucradas realizaba vuelos comerciales sin autorización.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, existen denuncias previas relacionadas con posibles servicios de transporte clandestino en la región, por lo que una de las líneas centrales de la investigación apunta a determinar si el helicóptero que trasladaba pasajeros operaba de manera irregular.

La muerte de Gaspi

El accidente ocurrió alrededor de las 8.59 del domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Por motivos que aún se intentan esclarecer, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre un estacionamiento.

Uno de los aparatos, un Eurocopter AS 350 B2, impactó contra una concesionaria y explotó tras la caída, provocando además un incendio que alcanzó a varios vehículos. Sus cinco ocupantes murieron en el acto.

La segunda aeronave, un Bell 206B, también se precipitó a tierra. Aunque no se incendió, su piloto falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

gaspi helicoptero

Además de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, influencer y creador de contenido argentino, también murieron Lucas Vignale, director audiovisual argentino; Oliver Tree, cantante y compositor estadounidense; Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño y Alexandre Souza, piloto de la aeronave.

En el segundo helicóptero murió Charles Marsillac, el piloto y única persona abordo del aparato.

Tras el accidente, equipos de la policía, bomberos y especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil desplegaron un amplio operativo en la zona. Las tareas se centraron en asegurar el perímetro, controlar los riesgos derivados de las baterías de vehículos eléctricos afectadas por el incendio y recuperar restos de ambas aeronaves para realizar peritajes técnicos.