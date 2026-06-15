Sorpresiva nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa

Salvadas por el voto positivo: Solange “Sol” Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello fueron las más votadas en la primera instancia del programa, logrando salir con éxito de la zona de riesgo.

Los seis que definieron la eliminación: Quienes debieron afrontar la decisión final del público por los votos en contra fueron Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro, Yisela “Yipio” Pintos, Alejandra Majluf y el recientemente expulsado, Franco Zunino.

No fue una gala de eliminación más, ya que se dio en medio del Mundial 2026 y con dudas sobre la programación de Telefe, uno de los canales que trasmite los partidos. Sin embargo, la señal de aire no suspendió la actividad principal del reality.