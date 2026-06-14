Muerte de Gaspi, minuto a minuto: qué se sabe del accidente en Río de Janeiro, videos y despedidas

Los detalles del cortometraje de Gaspi que se volvieron viral tras el fatal accidente en Brasil
El elemento que más impacto causó y que se transformó en un fenómeno viral en la plataforma X (ex Twitter) tiene que ver con la fecha exacta de su fallecimiento:
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Los números en el vidrio: Cerca del final del video, en una escena donde Gaspi viaja como pasajero en el asiento trasero de un taxi, se puede observar un detalle nítido en la ventanilla del vehículo. El vidrio del taxi muestra grabados de forma consecutiva los números 06 y 14. De manera asombrosa, las cifras coinciden de forma exacta con la fecha de la tragedia: el 14 de junio (14/06).
La aparición de una aeronave: En otro de los fragmentos del cuidado material audiovisual, cobra protagonismo la figura de un helicóptero, el mismo medio de transporte en el que Gaspar Prim Díaz sufrió la fatal colisión en Recreio dos Bandeirantes.
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