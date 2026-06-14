Muerte de Gaspi, minuto a minuto: qué se sabe del accidente en Río de Janeiro, videos y despedidas

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El sentido homenaje de Pollo Vignolo a Gaspi en plena transmisión del Mundial 2026

El periodista Sebastián "Pollo" Vignolo se tomó los primeros minutos de la transmisión oficial del Mundial 2026 para expresar su profundo dolor por la muerte del youtuber argentino "Gaspi" antes del encuentro entre Países Bajos y Japón por la señal de Disney+.

La trágica noticia del accidente aéreo en Río de Janeiro, que le costó la vida a Gaspar Prim Díaz a los 23 años, sigue generando repercusiones en todos los ámbitos de los medios y la comunicación. En el arranque de la cobertura del partido mundialista, el relator interrumpió el análisis estrictamente deportivo para dedicarle un sentido mensaje al joven influencer.