La hija mayor de Wanda Nara habría pedido dejar de usar el apellido Icardi: qué dice su entorno

“La licenciada Mattera, del Ministerio Público Tutelar, sigue supervisando la relación de las nenas con Icardi y nos cuentan que, en este momento, no hay vínculo alguno”, señaló Ubfal en su sitio web. En ese mismo informe, se detalla que fue primero la hija menor quien decidió cortar la comunicación y, tiempo después, la mayor también optó por no mantener más contacto. “Esa niña llegó a decir que ya no quiere llevar el apellido de Icardi”, escribió la periodista.