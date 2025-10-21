La histórica serie de Netflix que es una de las más elegidas para maratonear
Con una ambientación impecable, esta serie ya se posiciona entre las más vistas del catálogo. Mirá cuál es.
Netflix sigue sumando grandes estrenos internacionales y, esta vez, una serie sueca se lleva todas las miradas. Ambientada en los años 50, combina historia, drama y un poderoso mensaje sobre el rol de las mujeres en una época de cambios. Desde su llegada al catálogo se convirtió en una de las favoritas del público y promete ser una de las producciones más comentadas del año.
Con una cuidada dirección de Rojda Sekersöz y un guion de Patrick Ehrnst, esta serie logra un equilibrio perfecto entre tensión y emoción. Cada episodio retrata con detalle una etapa clave de la historia policial sueca, con personajes femeninos fuertes y una puesta en escena que transporta al espectador directamente a 1958.
Aclamada por su ambientación, vestuario y calidad visual, “La nueva brigada” no solo entretiene, sino que también reivindica la lucha por la igualdad en un contexto dominado por hombres. Es una opción ideal para maratonear el fin de semana y disfrutar de una historia inspiradora.
De qué trata "La Nueva Brigada"
La trama de “La nueva brigada” se sitúa en Estocolmo en 1958, cuando la policía local enfrentaba una fuerte escasez de personal. Ante la crisis, las autoridades toman una decisión histórica: incorporar por primera vez a un grupo de mujeres como agentes de policía. Basada en hechos reales, la serie muestra cómo estas pioneras debieron imponerse en un ambiente hostil y demostrar su capacidad en un mundo regido por estereotipos.
Cada episodio combina momentos de tensión, coraje y camaradería, mientras las protagonistas desafían prejuicios y abren camino para las futuras generaciones. La producción brilla por su retrato humano, mostrando tanto las dificultades como la determinación de las primeras mujeres policías de Suecia.
Gracias a su tono histórico y emocional, la serie se ganó rápidamente un lugar entre las más vistas del género dramático en Netflix, consolidándose como una de las joyas del catálogo de este 2025.
Reparto de "La Nueva Brigada"
-
Josefin Asplund
-
Agnes Rase
-
Malin Persson
-
Christopher Wagelin
-
Hannes Fohlin
-
Rasmus Luthander
-
Jimmy Luthander
-
Cilia Thorell
Cada una aporta fuerza y autenticidad a una historia que equilibra el drama con el espíritu inspirador de sus protagonistas.
Tráiler de "La Nueva Brigada"
