Un caballero: la tajante reacción de Maxi López al ser consultado por Mauro Icardi
El exfutbolista se refirió a su actual relación con la conductora de MasterChef y al vínculo con el actual delantero del Galatasaray.
Maxi López volvió a ser protagonista de los portales de espectáculos luego de brindar una entrevista en la que respondió, sin vueltas, a una pregunta sobre Mauro Icardi. El exdelantero, instalado en una etapa más estable y enfocada en su familia, participó del streaming Bondi, donde habló sobre su paso por MasterChef Celebrity y su vínculo actual con Wanda Nara, con quien comparte la crianza de sus hijos.
Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a responder alguna pregunta referida a Icardi dentro del programa, López fue tajante. “No, no, no tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está”, sostuvo con firmeza. El exjugador dejó en claro que no quiere volver a involucrarse en polémicas mediáticas y que su atención está puesta en su vida cotidiana y familiar.
El conductor insistió con la posibilidad de una charla o una comida con el futbolista del Galatasaray, pensando en un gesto de unidad familiar, pero Maxi se mantuvo en la misma línea: “No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, las otras familias es otra cosa y trato de tener distancia”. Así, marcó un límite rotundo sobre los temas personales que prefiere no volver a abrir.
De todos modos, López eligió bajar el tono y destacó que el bienestar de sus hijos está por encima de cualquier diferencia. “Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos. Si trata bien a mis chicos quiere decir que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos”, expresó con serenidad, dejando en claro que no existen tensiones activas y que prima la armonía por el bien de los tres hijos que comparte con Wanda.
En relación con la vida privada de su exmujer, el exfutbolista fue igual de categórico. “No, no, no porque no me gustaría tampoco que ella se metiera en mis decisiones. Creo que son sus decisiones, hay que respetarlas y entre todos cuidar a los chicos”, afirmó, reforzando la idea de respeto mutuo y de límites claros en la vida de cada uno.
Sobre su vínculo con Wanda en el programa, Maxi contó que la buena química entre ambos es auténtica y que no hay ningún tipo de armado detrás de cámaras. “Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa, siempre nos tiroteamos así. De la buena manera y de la no tan buena. Siempre fue así, tuvimos esta relación. Ahora tenemos un buen momento”, relató, destacando que la complicidad televisiva surge de forma espontánea.
El exfutbolista agregó que la relación entre ambos es natural y que eso se refleja ante el público. “No está consensuado nada, sale todo natural. Nos reímos mucho y eso se traslada a la televisión, porque es así como somos nosotros”, explicó, dejando en claro que la buena onda no es parte de un guion, sino de la historia compartida que mantienen desde hace años.
Por último, se refirió con humor a los comentarios de Wanda sobre su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson. “Se lo tomó bien. Es más, habló bien. Parece celosa por momentos, pero es un juego. Ella está bien en su vida sentimental y profesional, y yo estoy bien con mi familia”, cerró Maxi López, mostrando que, con el tiempo, logró dejar atrás los conflictos y construir una convivencia basada en el respeto.
