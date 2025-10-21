Un caballero: la tajante reacción de Maxi López al ser consultado por Mauro Icardi

Sobre su vínculo con Wanda en el programa, Maxi contó que la buena química entre ambos es auténtica y que no hay ningún tipo de armado detrás de cámaras. “Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa, siempre nos tiroteamos así. De la buena manera y de la no tan buena. Siempre fue así, tuvimos esta relación. Ahora tenemos un buen momento”, relató, destacando que la complicidad televisiva surge de forma espontánea.

El exfutbolista agregó que la relación entre ambos es natural y que eso se refleja ante el público. “No está consensuado nada, sale todo natural. Nos reímos mucho y eso se traslada a la televisión, porque es así como somos nosotros”, explicó, dejando en claro que la buena onda no es parte de un guion, sino de la historia compartida que mantienen desde hace años.

Por último, se refirió con humor a los comentarios de Wanda sobre su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson. “Se lo tomó bien. Es más, habló bien. Parece celosa por momentos, pero es un juego. Ella está bien en su vida sentimental y profesional, y yo estoy bien con mi familia”, cerró Maxi López, mostrando que, con el tiempo, logró dejar atrás los conflictos y construir una convivencia basada en el respeto.