La inesperada confesión de Emilia Mernes sobre su relación con Duki: "Ya estoy cansada"

No obstante, esto fue severamente desgastante para Emilia, quien aún se encuentra en plena gira mundial por su disco ".mp3". De hecho, la artista estuvo en el programa Impresentables de Los 40 Colombia, donde le consultaron qué es lo que más le cansa que le pregunten. Allí, la intérprete de "Exclusive" encontró el momento perfecto para hacer un fuerte descargo: "¿Te digo la verdad? De mi novio", comenzó diciendo, entre risas, pero con algo de verdad.

Emilia mermes

Y agregó: "Que todo el tiempo me pregunten de mi relación o que me presenten como ‘la novia de’, estoy bastante cansada, la verdad. Tengo un nombre y una carrera por mí. Yo entiendo lo que genera, pero a veces no es necesario". Por último, la cantante que atraviesa un gran momento profesional despejó todo tipo de dudas respecto de su presente emocional: "Yo ya no chamuyo hace rato porque tengo novio hace como cuatro años. Ya me olvidé cómo conquistar a alguien, tengo que conquistarlo todos los días. Esa es la clave del vínculo, es un trabajo de todos los días".