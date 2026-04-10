Javier Milei y Federico Sturzenegger preparan el cierre de organismos públicos y más despidos

La avanzada de Milei y Sturzenegger va en línea con el plan que sostienen desde el inicio de la gestión de avanzar a toda velocidad la reducción del empleo público. El último informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con datos a febrero de 2026, sostiene que desde diciembre de 2023 se eliminaron 65.528 puestos de trabajo en el sector público, lo que equivale a una baja del 13% del total. El mismo documento marca una reducción del 18,5 % en la Administración Pública Nacional y del 13% en la APN descentralizada, que es donde pone ahora parte de la lupa.