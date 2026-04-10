Comodoro Rivadavia: la encargada del comedor al que iba Ángel rompió en llanto

"Yo no maté a mi hijo", aseguró la madre biológica del nene fallecido en Comodoro Rivadavia

La madre biológica de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia bajo circunstancias que investiga la Justicia, aseguró que “yo no maté a mi hijo”, para responder a las acusaciones formuladas por el padre del menor, quien la apuntó como responsable del fallecimiento del menor.

Mariela dijo que durante los primeros meses de vida el nene sufrió violencia por parte de su expareja y afirmó que fue el padre quien le sacó a su hijo y “me echó a la calle" para quedarse con Ángel, quien fue restituido a su cuidado en noviembre del pasado por orden judicial.

Sobre lo ocurrido el último domingo, cuando su hijo ingresó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro, relató que "nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente”.

“Dormía por lo menos de las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", contó.

En esas circunstancias “lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida. Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado… Cuando llegaron los médicos, el nene ya estaba en un estado crítico. Tenía signos vitales pero le faltaba oxígeno", agregó.

Sobre las circunstancias de la muerte del nene, Mariela dijo que "yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene; nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo", planteó en declaraciones por ADNSur.