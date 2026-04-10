Caso de Ángel López: revelan que a la madre del nene le habían quitado la tenencia de otro hijo por maltrato

El testimonio de la madre de ángel: "Yo no maté a mi hijo"

Este jueves, en diálogo con ADNSUR, Mariela sostuvo: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”. Según relató, durante su embarazo y los primeros meses de vida de su hijo, sufrió episodios de violencia por parte de su ex pareja, a quien acusó de haberle quitado al niño. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, afirmó.

La madre de Ángel dio su versión sobre lo que ocurrió la mañana del domingo, cuando el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional y murió horas después. Dijo que esa mañana se levantaron temprano y decidieron despertar a Ángel para que fuera al baño, ya que dormía muchas horas seguidas. Contó que el nene se había hecho pis, por lo que lo acostaron en su propia cama.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, explicó.

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, Mariela describió que salieron a la calle a pedir ayuda. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta”.

Cuando finalmente llegaron los médicos, Ángel ya presentaba un cuadro crítico. “Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, relató Mariela.

La madre aseguró que ella es la principal interesada en saber qué le provocó la muerte al nene. Según los resultados preliminares de la autopsia, el niño habría sufrido lesiones internas, aunque la causa exacta sigue bajo análisis.

“Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo”, planteó.