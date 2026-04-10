Luisana Lopilato contó una insólita anécdota con Michael Bublé: "Es alérgico"

luisana michael

"La primer cena que tuve con él a solas con el traductor, lo paso a buscar. A mí me seguía mucha gente en ese momento, me seguían los paparazzis. Entonces dije: 'uh, dónde lo llevo, qué hago, me van a ver'. Entonces le dije que lo pasaba a buscar a las 11 de la noche para comer, me puse un short, ojotas y una remera y él estaba vestido de traje y dije uh, dónde pensará que lo voy a llevar", recordó con humor sobre el choque de estilos.

Finalmente, el destino elegido no fue un restaurante de lujo, sino el hogar de sus padres. "Lo llevé a la casa de mi mamá a comer y mi mamá le dijo que bueno querido, te podes quedar a dormir", reveló sobre la hospitalidad de su familia.

La velada, que ya venía siendo atípica, culminó con un percance de salud que el cantante intentó ocultar para no arruinar el momento. Al parecer, la presencia de mascotas en el hogar familiar le jugó una mala pasada a la estrella internacional.

"Al otro día se levanta todo con sarpullido porque es alérgico a los gatos y él no me quería decir", concluyó Lopilato entre risas. Este episodio, que hoy forma parte del anecdotario divertido de la pareja, demuestra que el amor logró superar no solo la distancia y el idioma, sino también las alergias y los protocolos, mucho antes de que se convirtieran en el sólido matrimonio que son hoy.