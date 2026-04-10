Luisana Lopilato contó una insólita anécdota con Michael Bublé: "Es alérgico"
Durante su visita a Luzu TV para presentar "La caja Azul", la actriz habló de su pareja y reveló que en su primera noche juntos, él fue atacado por una grave alergia.
El estudio de LUZU TV recibió a una de las figuras más queridas del espectáculo argentino: Luisana Lopilato. En una charla relajada con Nicolás Occhiato, la actriz se presentó en su nueva faceta como productora para anunciar el lanzamiento de "La caja azul". Este filme, que también la tiene como protagonista junto a Gustavo Bassani, marca un hito en su carrera y desembarcará en la plataforma Prime Video el próximo 17 de abril.
Sin embargo, más allá de los detalles profesionales, la conversación derivó en las anécdotas personales que rodean su historia de amor con el cantante canadiense Michael Bublé. Entre risas, Lopilato recordó los inicios de la relación, marcados por una barrera idiomática que parecía insalvable y situaciones domésticas que rozaron el absurdo.
Luisana recordó que, en aquel entonces, su dominio del inglés era nulo, lo que obligó a Michael a tomar medidas drásticas para poder comunicarse. En la mesa de Occhiato, la actriz explicó que para sus primeros encuentros contaron con la ayuda de “José, que ahora es seguridad de Mike”, quien en ese momento oficiaba de intérprete.
La barrera del lenguaje era tal que las cenas iniciales transcurrían en un silencio absoluto por parte de la actriz. “La segunda vez que vino a conocernos trajo al traductor”, relató, subrayando lo complejo que resultaba establecer un vínculo romántico cuando cada palabra debía pasar por un tercero.
Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando Luisana describió la logística de su segunda cita a solas (con el traductor mediante). Debido al intenso acoso de la prensa que sufría en esa época, la actriz decidió improvisar un plan bajo perfil para evitar a los fotógrafos.
"La primer cena que tuve con él a solas con el traductor, lo paso a buscar. A mí me seguía mucha gente en ese momento, me seguían los paparazzis. Entonces dije: 'uh, dónde lo llevo, qué hago, me van a ver'. Entonces le dije que lo pasaba a buscar a las 11 de la noche para comer, me puse un short, ojotas y una remera y él estaba vestido de traje y dije uh, dónde pensará que lo voy a llevar", recordó con humor sobre el choque de estilos.
Finalmente, el destino elegido no fue un restaurante de lujo, sino el hogar de sus padres. "Lo llevé a la casa de mi mamá a comer y mi mamá le dijo que bueno querido, te podes quedar a dormir", reveló sobre la hospitalidad de su familia.
La velada, que ya venía siendo atípica, culminó con un percance de salud que el cantante intentó ocultar para no arruinar el momento. Al parecer, la presencia de mascotas en el hogar familiar le jugó una mala pasada a la estrella internacional.
"Al otro día se levanta todo con sarpullido porque es alérgico a los gatos y él no me quería decir", concluyó Lopilato entre risas. Este episodio, que hoy forma parte del anecdotario divertido de la pareja, demuestra que el amor logró superar no solo la distancia y el idioma, sino también las alergias y los protocolos, mucho antes de que se convirtieran en el sólido matrimonio que son hoy.
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