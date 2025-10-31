La inesperada crítica de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto a la música de L-Gante: "No atrae"
Ambos se pronunciaron sobre el fenómeno de la "cumbia 420", expresando dudas sobre la consistencia musical de uno de sus mayores referentes.
Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto volvieron a poner en discusión la música de L-Gante y aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la nueva generación de músicos en Argentina.
En diálogo con Puro Show (El Trece), ambos se refirieron a la denuncia del cantante contra su exrepresentante y ofrecieron un análisis crítico de su producción musical, al mismo tiempo que destacaron los problemas que surgen al confiar la gestión artística a familiares o amigos, una práctica que puede derivar en complicaciones serias para quienes recién comienzan su carrera.
Vitale mostró apertura hacia la diversidad de estilos, aunque admitió que no todas las propuestas le resultan atractivas. “Personalmente, a mí no me atrae, no me interesa la música que hace L-Gante, pero sí, claro, ¿por qué no va a ser música?”, afirmó, dejando entrever que respeta la existencia del fenómeno, aunque no comparte sus formas ni enfoques.
Baglietto, en cambio, fue más categórico y subrayó la importancia del valor artístico y la emoción como ejes fundamentales de cualquier expresión musical. “Para mí, hay algunas expresiones que no son artísticas y que no me merecen mucho respeto”, sostuvo, marcando una distancia clara entre la popularidad del cantante y los criterios estéticos que él considera esenciales.
La conversación se extendió hacia la cuestión de la gestión de carrera de los jóvenes músicos. En este sentido, Baglietto recordó que los problemas con representantes no son algo exclusivo de la actualidad y relató que él mismo delegó la administración de su carrera a familiares, decisión que le generó consecuencias negativas.
“Eso te arrastra al abismo, pero hay que saber poner el freno a tiempo”, señaló, poniendo el foco en la necesidad de profesionalizar las relaciones entre artistas y quienes manejan sus intereses para evitar conflictos y pérdidas de control sobre la propia carrera.
En conjunto, Vitale y Baglietto plantearon un panorama en el que la música contemporánea convive con fenómenos masivos como L-Gante, pero donde los valores artísticos, la emoción y la gestión responsable siguen siendo desafíos centrales para quienes buscan consolidarse y perdurar en la industria musical argentina.
