La inesperada crítica de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto a la música de L-Gante: "No atrae"

“Eso te arrastra al abismo, pero hay que saber poner el freno a tiempo”, señaló, poniendo el foco en la necesidad de profesionalizar las relaciones entre artistas y quienes manejan sus intereses para evitar conflictos y pérdidas de control sobre la propia carrera.

En conjunto, Vitale y Baglietto plantearon un panorama en el que la música contemporánea convive con fenómenos masivos como L-Gante, pero donde los valores artísticos, la emoción y la gestión responsable siguen siendo desafíos centrales para quienes buscan consolidarse y perdurar en la industria musical argentina.