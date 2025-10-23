L-Gante estaría en la mira de Maxi El Brother, que amenaza con difundir un video explosivo: "Es un escándalo"

Acto seguido, agregó una frase que encendió todas las alarmas: "Es un video que se usa como extorsión para decirle 'vos te vas, yo lo muestro' y niéguenmelo como me negaron el 70-30", lanzó, visiblemente convencida de la veracidad de su información.

Ante tal afirmación, Caro Molinari quiso saber más: "Pero qué podría pasar si se ve ese video", preguntó. Y Balbiani no dudó en responder: "Es un escándalo. ¡Es un escándalo!".

La exmodelo fue más allá y consultó si podría tratarse de un hecho delictivo. "¿Es un delito?", indagó, y Balbiani contestó sin margen de duda: "Sí", reafirmando luego que "deben ser actos que tienen que ver con su vida privada".

El episodio causó un fuerte revuelo en redes y volvió a poner a L-Gante en el centro de la escena mediática. Mientras su entorno guarda silencio, la versión sobre el presunto video compromete cada vez más a Maxi El Brother y alimenta el misterio en torno a un conflicto que, según los rumores, “podría poner en jaque la carrera musical” del artista de General Rodríguez.