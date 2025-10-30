L-Gante y una foto que lo compromete: de qué se trata

A partir de lo sucedido, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, bajo la supervisión de Luciano Di Grasia, inició una causa por “hurto en grado de tentativa”. Aunque no se trata de un delito grave, el hecho podría complicar la situación judicial del cantante debido a sus antecedentes previos por amenazas.

La filtración de la foto compartida volvió a abrir el debate en redes sociales y podría convertirse en una prueba clave dentro del expediente judicial que investiga lo ocurrido esa noche.