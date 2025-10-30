L-Gante y una foto que lo compromete: de qué se trata
Una reciente publicación en redes sobre el cantante se convirtió en tendencia y volvió a generar debate entre los usuarios.
El artista de Cumbia 420, L-Gante, volvió a quedar en el centro de la escena ser denunciado por un presunto robo de una moto policial y por circular a alta velocidad luego de brindar un recital en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Si bien el hecho ocurrió a fines de septiembre, en las últimas horas se conoció una imagen que podría darle un nuevo giro a la causa.
En redes sociales comenzó a circular una fotografía compartida por la cuenta El Ejército de LAM, donde se lo ve al cantante arriba de una moto policial, mientras un agente se encuentra sentado detrás de él. La imagen, que coincide con la descripción del parte policial, no tardó en viralizarse y generar controversia entre los usuarios.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el incidente se produjo al finalizar un show que reunió a más de nueve mil personas. Hasta ese momento, no se habían reportado inconvenientes. Sin embargo, cuando el músico abandonaba el predio a bordo de su BMW, “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”.
El documento policial detalla que, tras detenerse en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, “el cantante descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”. Esa acción generó un movimiento repentino de la multitud que se acercó a saludarlo, lo que motivó la intervención de la policía para prevenir incidentes. Fue entonces cuando, según el reporte, “Elián Valenzuela se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone y avanzó varios metros”.
El episodio se tornó aún más confuso cuando el agente intentó frenar la maniobra subiéndose detrás del músico, quien continuó el recorrido por unos metros antes de detenerse. Posteriormente, L-Gante regresó a su vehículo y huyó por la Ruta 205 rumbo a Lobos, según quedó registrado en el acta.
A partir de lo sucedido, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, bajo la supervisión de Luciano Di Grasia, inició una causa por “hurto en grado de tentativa”. Aunque no se trata de un delito grave, el hecho podría complicar la situación judicial del cantante debido a sus antecedentes previos por amenazas.
La filtración de la foto compartida volvió a abrir el debate en redes sociales y podría convertirse en una prueba clave dentro del expediente judicial que investiga lo ocurrido esa noche.
