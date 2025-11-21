La inesperada opinión de Roberto García Moritán sobre Benjamín Vicuña tras las acusaciones de la China Suárez
El exmarido de Pampita sorprendió al opinar sobre el tenso presente del actor, también expareja de la modelo.
Roberto García Moritán habló este jueves en un móvil y sorprendió al defender a Benjamín Vicuña tras los cruces que mantiene con la China Suárez por sus hijos Magnolia y Amancio.
“Es un gran padre y un tipazo”, comenzó el político en diálogo con Yanina Latorre, en Sálvese quien Pueda y sumó: “Yo estoy en otra cosa, no consumo demasiado. Me meto más en otras cuestiones, pero lo que te puedo decir es lo que viví: me parece un gran tipo y un gran padre”.
Luego, el cronista quiso saber cómo veía las críticas que recibió Vicuña en los últimos días. Moritán reflexionó sobre la exposición mediática: “Es un poco el costo de la popularidad. Cuando sos una persona pública te sometes a esto”, dijo. Y cerró: “Cuando uno sabe leer el trasfondo, se terminan aprendiendo cosas. A mí en su momento me sirvió para entender que exponer las cosas tiene sus riesgos”.
El peor momento de Benjamín Vicuña tras las entrevistas de la China Suárez
El último martes en Sálvese quien pueda (América TV) Yanina Latorre dio detalles sobre el presente anímico de Benjamín Vicuña, tras las entrevistas que recientemente brindó la China Suárez en televisión. Según la conductora, el actor chileno estaría atravesando un momento complicado.
"Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido, que está muy caído, que tienen mucha preocupación por él, no está queriendo ni salir a la calle, tiene pocas ganas de grabar, la está pasando muy mal y ahora hasta chequea si hay prensa la salida porque no quiere hablar más", reveló Latorre.
En medio de la charla, Lizardo Ponce quiso saber cómo estaba manejando la rutina con sus hijos. "¿Está con los hijos él ahora?", preguntó el panelista. Yanina respondió: "Está con los hijos porque la China se estaría yendo entre hoy y mañana a Estambul en con su novio".
Así, la panelista dejó en evidencia la inquietud que existe en el círculo cercano de Vicuña y el difícil escenario personal que enfrenta en este tiempo.
