La inesperada opinión de Roberto García Moritán sobre Benjamín Vicuña tras las acusaciones de la China Suárez

"Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido, que está muy caído, que tienen mucha preocupación por él, no está queriendo ni salir a la calle, tiene pocas ganas de grabar, la está pasando muy mal y ahora hasta chequea si hay prensa la salida porque no quiere hablar más", reveló Latorre.

En medio de la charla, Lizardo Ponce quiso saber cómo estaba manejando la rutina con sus hijos. "¿Está con los hijos él ahora?", preguntó el panelista. Yanina respondió: "Está con los hijos porque la China se estaría yendo entre hoy y mañana a Estambul en con su novio".

Así, la panelista dejó en evidencia la inquietud que existe en el círculo cercano de Vicuña y el difícil escenario personal que enfrenta en este tiempo.