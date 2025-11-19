Preocupación por Benjamín Vicuña: su entorno filtró un mensaje que encendió alarmas

La reacción de Vicuña ante las palabras de la China Suárez

En paralelo a este clima de tensión, Vicuña también eligió fijar postura tras las dos entrevistas que la China Suárez brindó en El Trece. Lo hizo justamente en Sálvese quien pueda, donde se mostró firme respecto a los dichos de su expareja.

“No entiendo lo del otro lado. No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, supertriste”, expresó el actor cuando el cronista Rodrigo Bar le preguntó por el testimonio de la actriz.

Aun incómodo, profundizó: “No lo entiendo, es intimidad, fueron 6 años, dos hijos hermosos, mucho amor y cosas que tienen que ver con la pareja. No entiendo por qué tiene que estar hablando esto, no entiendo por qué el otro lado insiste sobre lo mismo, la verdad que es muy triste”.

La conversación avanzó hacia uno de los fragmentos más resonantes de las declaraciones de Suárez. El periodista le mencionó la frase “Yo estaba bajo tierra”, a lo que Vicuña contestó: “No, la verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste”.

Finalmente, se refirió a la exposición mediática que lo atraviesa: “Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste”.