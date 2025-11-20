En Chile no quieren a la China Suárez: un periodista asegura que "se wandarizó, es tóxica y conflictiva"

"Benjamín y su familia lo ven con preocupación el tema de la China con Icardi y ella se puso en una posición bastante conflictiva", señaló Solís.

"Es bastante coherente el pedido que hace Vicuña con respecto a la educación de sus hijos y esta ida y vuelta de Argentina y Turquía no favorece a sus hijos. Se puso tóxico el tema con Eugenia", convino.

"Esta versión de la China Suárez es tóxica y conflictiva, no es sano para nadie. No es sano que se ventilen cosas privadas y no es sano que los chicos de ellos crezcan con estos problemas de sus padres", sintetizó Solís antes de referirse al fallido viaje a Chile de Magnolia y Amancio.

"Fijate que Benjamín quiso llevar a sus hijos a ver a su abuela y no pudo salir del país y luego se lo vio molesto con Eugenia. Yo creo que de la única manera que se arregle esto es la vía legal entre Benjamín y la China, debería pasar por lo legal", disparó el periodista.

"La palabra es muy flexible, pero un documento se tiene que cumplir. Eugenia se 'wandarizó' y está la mano de Mauro Icardi en todo esto, no sé si consciente o inconscientemente", describió el chileno, antes de apostar a que "Icardi fue diseñando y modelando a esta China Suárez que se 'wandarizó'".