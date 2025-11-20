En Chile no quieren a la China Suárez: un periodista asegura que "se wandarizó, es tóxica y conflictiva"
La actriz vive un excelente momento a nivel personal por su relación con Mauro Icardi, pero en Chile aseguran que su exmarido "la está pasando mal".
María Eugenia China Suárez cambió totalmente de perfil a través de los años y su presente está más marcado por su relación con Mauro Icardi que por su trabajo como actriz. Tanto es así que en Chile un periodista aseguró esta semana que "se wandarizó, es tóxica y conflictiva", en referencia a su actual trato con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Magnolia y Amancio.
"Benjamín no la está pasando bien con el tema de sus hijos y en algún momento era bueno para la noche y mujeriego pero nunca ha habido ninguna señal que consume drogas y yo descarto honestamente lo que dijo Eugenia Suárez", aseguró esta semana el periodista chileno Mario Solís en una charla con su colega argentino Juan Etchegoyen.
"Nunca tuvo una reacción violenta no teniendo control de impulso", convino Solís en referencia a las declaraciones explosivas de la China Suárez con respecto a su relación con Benjamín Vicuña, en la que llegó a sentirse "encerrada" antes de separarse y divorciarse.
Esas declaraciones hicieron que en Chile la prensa empezara a hablar de una "wandarización" de la China Suárez, aunque el denominador común entre ambas mujeres es Mauro Icardi.
"Yo creo que Mauro Icardi la está convirtiendo en Wanda Nara a Eugenia", agregó el periodista chileno, quien también aclaró que "en la familia de Vicuña nunca la quisieron a la China y la relación de ellos en algún momento iba a estallar".
"Benjamín y su familia lo ven con preocupación el tema de la China con Icardi y ella se puso en una posición bastante conflictiva", señaló Solís.
"Es bastante coherente el pedido que hace Vicuña con respecto a la educación de sus hijos y esta ida y vuelta de Argentina y Turquía no favorece a sus hijos. Se puso tóxico el tema con Eugenia", convino.
"Esta versión de la China Suárez es tóxica y conflictiva, no es sano para nadie. No es sano que se ventilen cosas privadas y no es sano que los chicos de ellos crezcan con estos problemas de sus padres", sintetizó Solís antes de referirse al fallido viaje a Chile de Magnolia y Amancio.
"Fijate que Benjamín quiso llevar a sus hijos a ver a su abuela y no pudo salir del país y luego se lo vio molesto con Eugenia. Yo creo que de la única manera que se arregle esto es la vía legal entre Benjamín y la China, debería pasar por lo legal", disparó el periodista.
"La palabra es muy flexible, pero un documento se tiene que cumplir. Eugenia se 'wandarizó' y está la mano de Mauro Icardi en todo esto, no sé si consciente o inconscientemente", describió el chileno, antes de apostar a que "Icardi fue diseñando y modelando a esta China Suárez que se 'wandarizó'".
