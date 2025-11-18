Benjamín Vicuña rompió el silencio tras un nuevo ataque de la China Suárez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1990550024699457880&partner=&hide_thread=false Benjamín Vicuña enojado tras los últimos dichos de La China Suárez



"Me parece un montón. No entiendo la necesidad de seguir hablando, todo esto me parece muy raro, triste y patético pero se ve que necesitan hablar del otro lado" pic.twitter.com/qnRqYKMHMu — TRONK (@TronkOficial) November 17, 2025

El actor chileno dejó en claro que su principal objetivo es cerrar el capítulo mediático por el bien de su familia. "Esperar que esto termine, ya pedí por todos lados, intenté ser conciliador, pedí cerrar el capítulo por el bien de todos...", continuó, buscando poner fin al ruido constante.

Vicuña incluso deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia si la China Suárez continúa refiriéndose a él, aunque señaló que aún no lo hace por criterio: "Yo puedo llenar de cautelares, pero no lo hago. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque pienso en la buena fe y el criterio de las personas. Vamos a ver cuanto se aguanta....".

Finalmente, ante la consulta del cronista si los dichos de la China le provocaban dolor, Vicuña expresó: "Obviamente, porque es una historia de personas. Pero más que dolor, es entender, no entiendo nada", concluyendo con la sensación de extrañeza ante la persistencia del conflicto.