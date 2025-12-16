La insólita propuesta del padre de Jésica Cirio a Luis Ventura: "Después arreglamos las ganancias"

Horacio Cirio profundizó en el concepto del evento y en las posibles ternas que podría incluir: “Varias ternas a mediáticos en ese Martín Fierro, podemos dividirlos en ternas. Hay mediáticos escandalosos, soñadores, mentirosos, realistas, queridos y otros no tanto. Yo creo que el de mediáticos está para competirle a cualquiera de los que hicieron. Sería muy consumido y divertido, el mediático es un personaje pintoresco y un poquito divertido y que da vergüenza ajena, está todo mezclado así que a la gente le interesaría mirarlo”.

También se refirió a la organización y dejó en claro su postura sobre los detalles logísticos: “Que el hotel lo elijan ellos como el canal también. No me importa que sea un hotel dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Eso que lo vean ellos como las votaciones de las ternas. Lo que sí, si se hace tengo que estar ternado y después arreglamos las ganancias y los numeritos porque la idea la tuve yo”.

Finalmente, ante una pregunta del conductor, cerró con una frase cargada de humor y exageración: “Si gano el ORO y mi hija Jésica sube al escenario a entregarmelo me da un infarto. Debería llevar a mi cardiólogo y un par de stents”.