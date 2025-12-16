La insólita propuesta del padre de Jésica Cirio a Luis Ventura: "Después arreglamos las ganancias"
Horacio Cirio sorprendió a todos al revelar la idea que quiere comentarle al presidente de APTRA y que se lleve a cabo el próximo año.
Después de todas las entregas de los premios Martín Fierro durante 2025, Horacio Cirio, padre de Jésica Cirio, sorprendió con una propuesta inesperada dirigida directamente a Luis Ventura y a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
La idea fue planteada durante una entrevista con Juan Etchegoyen, donde Don Cirio no solo expuso su iniciativa sino que la presentó como una oportunidad de negocio y alto impacto mediático.
“Juan, hay algo que me gustaría decirle a Luisito Ventura después de lo que vi este fin de semana de los premios Martín Fierro al streaming. Tengo una idea y un negocio para proponerle”, comenzó diciendo Horacio.
Acto seguido, lanzó formalmente su propuesta: “¿Por qué no hacemos el año que viene los premios Martín Fierro a los mediáticos 2026? Hagamos los premios Martín Fierro de mediáticos, me parece que es una buena idea porque hay muchos mediáticos de diferentes categorías“.
Según relató, la idea surgió luego de una visita a un canal de noticias: “El otro día fui a Crónica y vi tantos Martín Fierro y justo pensé en eso así que acá lo estoy diciendo. No estaría mal hacerlo, es una buena idea Luisito”.
Horacio Cirio profundizó en el concepto del evento y en las posibles ternas que podría incluir: “Varias ternas a mediáticos en ese Martín Fierro, podemos dividirlos en ternas. Hay mediáticos escandalosos, soñadores, mentirosos, realistas, queridos y otros no tanto. Yo creo que el de mediáticos está para competirle a cualquiera de los que hicieron. Sería muy consumido y divertido, el mediático es un personaje pintoresco y un poquito divertido y que da vergüenza ajena, está todo mezclado así que a la gente le interesaría mirarlo”.
También se refirió a la organización y dejó en claro su postura sobre los detalles logísticos: “Que el hotel lo elijan ellos como el canal también. No me importa que sea un hotel dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Eso que lo vean ellos como las votaciones de las ternas. Lo que sí, si se hace tengo que estar ternado y después arreglamos las ganancias y los numeritos porque la idea la tuve yo”.
Finalmente, ante una pregunta del conductor, cerró con una frase cargada de humor y exageración: “Si gano el ORO y mi hija Jésica sube al escenario a entregarmelo me da un infarto. Debería llevar a mi cardiólogo y un par de stents”.
