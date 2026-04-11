La intimidad de Ricky Martin en Argentina con sus hijos mellizos

El vínculo del artista con el público argentino se mantiene intacto, algo que volvió a evidenciarse con la respuesta a sus shows. Las entradas para su primera presentación en Buenos Aires, prevista para el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, se agotaron en pocas horas, lo que derivó en la confirmación de una nueva función el 17 de abril en el mismo lugar, también con localidades vendidas en su totalidad.