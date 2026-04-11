La intimidad de Ricky Martin en Argentina con sus hijos mellizos
El artista llegó al país en un vuelo privado junto a Matteo, Valentino y parte de su equipo. Tiene shows previstos en Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
La visita de Ricky Martin al país volvió a despertar una fuerte expectativa entre sus fanáticos. El artista llegó a la Argentina en un vuelo privado proveniente de Paraguay, con una demora cercana a las dos horas, y aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza bajo un operativo discreto en la terminal destinada a vuelos ejecutivos.
Vestido de manera informal, con remera negra, jeans y borceguíes, el intérprete de “La vida loca” descendió junto a sus hijos mellizos, Matteo y Valentino. Durante todo el arribo estuvo acompañado por un miembro de su equipo de confianza, que asistió tanto en el traslado del equipaje como en el manejo de algunos instrumentos.
Tras el aterrizaje, el cantante y su familia se dirigieron en camionetas hacia el barrio porteño de Recoleta, donde se alojarán durante su estadía, priorizando la privacidad en medio de una agenda cargada de compromisos.
El vínculo del artista con el público argentino se mantiene intacto, algo que volvió a evidenciarse con la respuesta a sus shows. Las entradas para su primera presentación en Buenos Aires, prevista para el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, se agotaron en pocas horas, lo que derivó en la confirmación de una nueva función el 17 de abril en el mismo lugar, también con localidades vendidas en su totalidad.
La gira Ricky Martin Live 2026 propone un recorrido por los grandes éxitos de su carrera junto a su material más reciente. El tour ya tuvo paradas en Montevideo el 7 de abril y en Asunción el 10, desde donde partió rumbo a Buenos Aires.
Además de sus presentaciones en la capital, el itinerario incluye shows en Córdoba y Rosario, dos plazas que también registraron entradas agotadas: el 12 de abril en el estadio Mario Alberto Kempes y el 14 en el Autódromo de Rosario, confirmando una vez más la convocatoria del artista en el país.
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