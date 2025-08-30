La intrigante serie de Netflix con solo 6 capítulos que está basada en una reconocida novela

Estrenada en 2020, la serie está basada en una novela que ya había recibido galardones en su país de origen. La adaptación televisiva consiguió trasladar ese universo al streaming con gran fidelidad, generando una experiencia diferente a lo habitual dentro de las producciones europeas. Los usuarios destacan que no se parece a ninguna otra serie de Netflix y que es perfecta para maratonear un fin de semana.