Netflix: la serie francesa que atrapa con su historia dramática

Con tan solo una temporada de seis episodios, esta producción europea narra una historia de drama única en la plataforma. Los detalles en la nota.

Las miniseries de Netflix se volvieron una de las producciones más elegidas por los usuarios, con historias atrapantes y giros inesperados que se desarrollan en pocos episodios. Estas, además, se pueden ver de un tirón y en cualquier momento de la semana.

Una de las producciones que más se destaca en la plataforma de streaming es "Sol negro", con una temporada compuesta por tan solo seis episodios. Esta miniserie francesa se estrenó en el 2003 y narra una historia de drama que mantiene en vilo a todos los espectadores.

Por otro lado, tiene la participación especial de Ava Baya y Amina Ben Ismail, al mismo tiempo que su director fue Alejandro Maci. Estos profesionales en la materia se encargan de aportarle calidad y experiencia a esta serie.

De qué trata "Sol negro"

La serie sigue a Alba (Ava Baya), una mujer que intenta dejar atrás un pasado doloroso mientras comienza a trabajar en una finca de producción de rosas.

Su vida da un giro inesperado cuando su jefe es asesinado y ella se convierte en sospechosa principal. Todo se complica debido a un secreto oculto que sale a la luz y a un testamento en el que Alba está incluida, elementos que podrían estar ligados al crimen y desatar una serie de misterios que ponen a prueba su inocencia.

Reparto de "Sol negro"

Uno de los aspectos más destacados de esta producción es su elenco de calidad, compuesto por actores de gran trascendencia que le otorgan un salto a la tira:

  • Ava Baya como Alba
  • Amina Ben Ismail como Noor
  • Isabelle Adjani como Béatrice
  • Thibault de Montalembert como Arnaud
  • Simon Ehrlacher como Valentín
  • Guillaume Gouix como Mathieu
  • Claire Romain como Manon

