Netflix: la serie francesa que atrapa con su historia dramática

Su vida da un giro inesperado cuando su jefe es asesinado y ella se convierte en sospechosa principal. Todo se complica debido a un secreto oculto que sale a la luz y a un testamento en el que Alba está incluida, elementos que podrían estar ligados al crimen y desatar una serie de misterios que ponen a prueba su inocencia.

Reparto de "Sol negro"

Uno de los aspectos más destacados de esta producción es su elenco de calidad, compuesto por actores de gran trascendencia que le otorgan un salto a la tira:

Ava Baya como Alba

Amina Ben Ismail como Noor

Isabelle Adjani como Béatrice

Thibault de Montalembert como Arnaud

Simon Ehrlacher como Valentín

Guillaume Gouix como Mathieu

Claire Romain como Manon

Tráiler de "Sol negro"