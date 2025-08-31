Netflix apuesta todo a una película turca con escenas picantes
Estrenada en el 2023, esta producción narra una historia de suspenso y drama que atrapa a cada espectador. Los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming como Netflix, HBO o Disney + comenzaron a añadir en su amplio y extenso catálogo diferentes películas y series turcas. Lo cierto es que estas producciones no solo se destacan por sus historias atrapantes y giros inesperados, sino que también presentan elencos de primer nivel, encargados de atrapar la atención de los espectadores.
Una de las producciones que más creció en Netflix es "Con la soga al cuello", una película turca que narra una historia de drama y suspenso único en la plataforma. Estrenada en el 2023, este film tiene una duración que ronda los 120 minutos, perfecta para verla en cualquier momento de la semana.
Esta producción fue dirigida por Onur Saylak y rápidamente se colocó dentro de las más vistas de la plataforma de streaming. Además, cuenta con la participación estelar de Kvanic Tatltu y Funda Eryigit, actores de reconocido recorrido por el mundo cinematográfico del viejo continente.
De qué trata "Con la soga al cuello"
Esta película narra la historia de Yaln Sahin, un empresario de Estambul cuya vida da un giro radical tras verse involucrado en un escándalo financiero. Aunque logró salir de prisión gracias a su abogado, su reputación quedó dañada en la ciudad.
Decidido a dejar atrás el pasado, se muda junto a su esposa Beyaz a Assos, un tranquilo pueblo de la costa egea, buscando comenzar de nuevo lejos del escándalo.
Sin embargo, se da cuenta de que los habitantes de este pequeño sitio conocen su historia por los medios de comunicación, lo que lo obliga a reinventarse para no vivir una pesadilla.
Reparto de "Con la soga al cuello"
- Kvanic Tatltu
- Funda Eryigit
- Gürgen Öz
- Hayat Van Eck
- Onur Gürçay
- Görkem Kenanoglu
- Melda Tuzluca
Tráiler de "Con la soga al cuello"
