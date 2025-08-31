Netflix apuesta todo a una película turca con escenas picantes

Decidido a dejar atrás el pasado, se muda junto a su esposa Beyaz a Assos, un tranquilo pueblo de la costa egea, buscando comenzar de nuevo lejos del escándalo.

Sin embargo, se da cuenta de que los habitantes de este pequeño sitio conocen su historia por los medios de comunicación, lo que lo obliga a reinventarse para no vivir una pesadilla.

Reparto de "Con la soga al cuello"

Kvanic Tatltu

Funda Eryigit

Gürgen Öz

Hayat Van Eck

Onur Gürçay

Görkem Kenanoglu

Melda Tuzluca

Tráiler de "Con la soga al cuello"