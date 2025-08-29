 La serie de Netflix que juega con fuego y que no te va a dejar dormir

De qué trata "Diario de un gigoló"

La historia sigue a Emanuel (Jesús Castro), un hombre de compañía que goza de prestigio y exclusividad en su trabajo como escort de lujo. Sin embargo, todo cambia cuando comienza a involucrarse con los problemas familiares de una clienta. La serie explora cómo este vínculo lo lleva a romper la regla de oro de su profesión: no enamorarse.