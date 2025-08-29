MinutoUno

La serie de Netflix que juega con fuego y que no te va a dejar dormir

Espectáculos

Una serie mexicana conquistó a todos con una historia que mezcla pasión, drama y romance en un relato que no da respiro.

El catálogo de Netflix está lleno de series para todos los gustos, pero hay una que sobresale por su intensidad y su toque seductor. Estrenada en 2022, se transformó rápidamente en un éxito internacional, logrando que miles de espectadores no pudieran despegarse de la pantalla.

La trama, creada por Sebastián Ortega y dirigida por Mariano Ardanaz, combina el glamour de la vida nocturna con los dilemas personales de un protagonista atrapado entre el deseo y el amor prohibido. Con apenas 10 episodios de entre 45 y 55 minutos, la serie logró lo que muchas otras no consiguen: mantener a la audiencia pendiente hasta el último segundo.

Septiembre fue el mes elegido para su estreno mundial, y desde entonces no ha dejado de sumar reproducciones en distintos países. Los críticos la describen como un derroche de sensualidad, mientras que los suscriptores destacan la química de sus protagonistas y un guion cargado de giros inesperados.

De qué trata "Diario de un gigoló"

La historia sigue a Emanuel (Jesús Castro), un hombre de compañía que goza de prestigio y exclusividad en su trabajo como escort de lujo. Sin embargo, todo cambia cuando comienza a involucrarse con los problemas familiares de una clienta. La serie explora cómo este vínculo lo lleva a romper la regla de oro de su profesión: no enamorarse.

Con un trasfondo de infancia dura y un presente lleno de tentaciones, Emanuel se convierte en un personaje complejo que oscila entre la pasión y la autodestrucción. Esto convierte a la trama en una experiencia cargada de tensión emocional y sensualidad.

Reparto de "Diario de un gigoló"

  • Jesús Castro (Emanuel)

  • Victoria White (Julia)

  • Fabiola Campomanes (Ana)

  • Francisco Denis (Víctor)

  • Begoña Narváez (Florencia)

  • Eugenia Tobal (Dolores)

  • Alosian Vivancos (Abel)

  • Adriana Barraza (Minou)

Trailer de "Diario de un gigoló"

