La serie de Netflix que juega con fuego y que no te va a dejar dormir
Una serie mexicana conquistó a todos con una historia que mezcla pasión, drama y romance en un relato que no da respiro.
El catálogo de Netflix está lleno de series para todos los gustos, pero hay una que sobresale por su intensidad y su toque seductor. Estrenada en 2022, se transformó rápidamente en un éxito internacional, logrando que miles de espectadores no pudieran despegarse de la pantalla.
La trama, creada por Sebastián Ortega y dirigida por Mariano Ardanaz, combina el glamour de la vida nocturna con los dilemas personales de un protagonista atrapado entre el deseo y el amor prohibido. Con apenas 10 episodios de entre 45 y 55 minutos, la serie logró lo que muchas otras no consiguen: mantener a la audiencia pendiente hasta el último segundo.
Septiembre fue el mes elegido para su estreno mundial, y desde entonces no ha dejado de sumar reproducciones en distintos países. Los críticos la describen como un derroche de sensualidad, mientras que los suscriptores destacan la química de sus protagonistas y un guion cargado de giros inesperados.
De qué trata "Diario de un gigoló"
La historia sigue a Emanuel (Jesús Castro), un hombre de compañía que goza de prestigio y exclusividad en su trabajo como escort de lujo. Sin embargo, todo cambia cuando comienza a involucrarse con los problemas familiares de una clienta. La serie explora cómo este vínculo lo lleva a romper la regla de oro de su profesión: no enamorarse.
Con un trasfondo de infancia dura y un presente lleno de tentaciones, Emanuel se convierte en un personaje complejo que oscila entre la pasión y la autodestrucción. Esto convierte a la trama en una experiencia cargada de tensión emocional y sensualidad.
Reparto de "Diario de un gigoló"
Jesús Castro (Emanuel)
Victoria White (Julia)
Fabiola Campomanes (Ana)
Francisco Denis (Víctor)
Begoña Narváez (Florencia)
Eugenia Tobal (Dolores)
Alosian Vivancos (Abel)
Adriana Barraza (Minou)
Trailer de "Diario de un gigoló"
