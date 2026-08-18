La Joaqui vuelve a Buenos Aires con todos sus éxitos y presenta "ELECTRA"

Cuándo salen las entradas para ver a La Joaqui

Las entradas para el show estarán disponibles a través de AllAccess.com.ar.

La preventa Banco Macro comenzará este miércoles 19 de agosto a las 12 horas, exclusivamente con tarjeta de crédito Macro Visa, con 9 cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el jueves 20 de agosto a las 12 horas, con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Macro Visa.

Las canciones de “ELECTRA”

El nuevo álbum está integrado por: