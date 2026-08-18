La Joaqui vuelve a Buenos Aires con todos sus éxitos y presenta "ELECTRA"
La artista se presentará el 30 de octubre en C Art Media, donde recorrerá sus grandes éxitos y estrenará en vivo las canciones de “ELECTRA”.
La Joaqui en medio de un momento muy especial tras su separación de Luck Ra, prepara un esperado reencuentro con sus fanáticos de Buenos Aires. La cantante confirmó que se presentará el 30 de octubre en C Art Media, en un show que tendrá como protagonistas los temas que sus fieles seguidores reclamaban volver a escuchar en vivo y las canciones de su nueva producción, “ELECTRA”.
El álbum representa una nueva búsqueda dentro de la carrera de la artista y está compuesto por 11 canciones que recorren diferentes sonidos. El RKT aparece como punto de partida, pero se combina con cumbia, neo-perreo, corrido tumbado e influencias electrónicas.
La propuesta también se destaca por una estética definida, en la que aparecen elementos oscuros, sensuales e industriales. A través de videoclips, teasers y piezas audiovisuales, La Joaqui fue construyendo una narrativa vinculada con la noche, el deseo, la transformación y la performance.
En el plano musical, “ELECTRA” cuenta con participaciones de Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P. Las colaboraciones acompañan un recorrido que alterna momentos de fiesta y exceso con otros más introspectivos.
La propia artista se refirió al concepto detrás del material durante la preescucha realizada en Casa Spotify. “No hablo solo de sexo y fiesta, eso parece… pero en realidad hablo de una profundidad mayor. Una profundidad que el no herido desconoce, la catarsis, lo que hacemos con lo que nos queda, esa procesión por dentro que no hablamos con nadie”, expresó.
Cuándo salen las entradas para ver a La Joaqui
Las entradas para el show estarán disponibles a través de AllAccess.com.ar.
La preventa Banco Macro comenzará este miércoles 19 de agosto a las 12 horas, exclusivamente con tarjeta de crédito Macro Visa, con 9 cuotas sin interés.
Por su parte, la venta general se habilitará el jueves 20 de agosto a las 12 horas, con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Macro Visa.
Las canciones de “ELECTRA”
El nuevo álbum está integrado por:
-
TURR0LOGÍA
-
KAMIKAZE ft. Doble P
JAMÓN
-
KANAM
-
PALETA ft. Six Sex
TOKAME ft. Loyaltty
STRIPPER
-
TL
-
MIRAME ft. Callejero Fino
FINGÍA ft. Ángela Torres
NADA PERSONAL ft. Gabito Ballesteros
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario