El inesperado anuncio de La Joaqui: "Decidimos suspender..."
La cantante anunció que suspenderá las notas y apariciones que tenía previstas durante este mes y explicó que necesita tiempo para procesar la separación.
Tras sus últimas apariciones públicas, La Joaqui sorprendió con un posteo en sus redes sociales en el que anunció un parate en las presentaciones que tenía previstas para este mes.
"Quería tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días. Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones", escribió la cantante, quien atraviesa días movilizantes tras su separación de Luck Ra.
En ese sentido, contó que decidió hacer una pausa en algunas de sus actividades públicas: "Por eso decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos durante este mes".
La Joaqui también habló sobre la dificultad de atravesar un momento personal mientras debe cumplir con compromisos laborales ya asumidos: "Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar".
"Quiero pedirles especialmente a los medios que no me involucren más ni me ataquen hacia otras personas. Yo no les oculto, no represento el silencio con el que se me señala, no tengo nada que esconder", manifestó.
La artista evitó señalar responsables y pidió no buscar culpables en la historia: "No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida", remarcó.
Por último, agradeció el acompañamiento que recibió de sus seguidores y dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa: "El hecho de no habernos elegido finalmente no significa que nos olvidemos de lo bueno y de lo valioso pasado. Simplemente significa que nos animamos a elegirnos a nosotros mismos".
Y cerró con una frase que resume el mensaje que quiso compartir: "En el fondo, el tiempo y el cariño te salvan".
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