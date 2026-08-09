El inesperado anuncio de La Joaqui: "Decidimos suspender..."

La artista evitó señalar responsables y pidió no buscar culpables en la historia: "No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida", remarcó.

Por último, agradeció el acompañamiento que recibió de sus seguidores y dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa: "El hecho de no habernos elegido finalmente no significa que nos olvidemos de lo bueno y de lo valioso pasado. Simplemente significa que nos animamos a elegirnos a nosotros mismos".

Y cerró con una frase que resume el mensaje que quiso compartir: "En el fondo, el tiempo y el cariño te salvan".