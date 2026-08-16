Luck Ra se quebró en pleno show y habló de las críticas que recibió tras su separación de La Joaqui
El cantante cordobés habló por primera vez sobre el momento personal que atraviesa y respondió a los comentarios sobre su aspecto físico.
Luck Ra decidió romper el silencio sobre el difícil momento que atraviesa tras su separación de La Joaqui. Durante su presentación en el Festival de la Nieve, en Bariloche, el cantante cordobés se tomó unos minutos para hablar frente al público y terminó quebrándose al referirse a las críticas que recibió en las últimas semanas.
Desde que se conoció el final de su relación con la artista, el músico había optado por mantenerse al margen de las especulaciones. Sin embargo, durante su show no pudo contener la emoción y habló especialmente de los comentarios que circularon sobre su apariencia.
La reflexión de Luck Ra en pleno show
“No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, expresó Luck Ra, visiblemente emocionado.
El cantante hizo referencia a las críticas sobre sus rasgos físicos y, entre lágrimas, utilizó el humor para referirse a su apariencia: “Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek”.
En ese momento también explicó que tiene un diente partido como consecuencia de un accidente que sufrió durante un show en Jujuy.
Pero su reflexión tomó otro sentido cuando decidió dirigirse especialmente a los más chicos que estaban entre el público. “Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es. No hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón”, sostuvo.
El mensaje de Luck Ra sobre las imperfecciones
Antes de continuar con el espectáculo, el artista cerró su reflexión con un mensaje de aceptación y amor propio.
“Cada imperfección que ustedes sientan que tienen, en realidad, es su marca personal”, afirmó frente al público.
Así, Luck Ra habló por primera vez de manera directa sobre las repercusiones que atravesó en las últimas semanas y eligió responder a las críticas desde un lugar diferente: reivindicar aquello que lo hace único y transmitir un mensaje de aceptación, especialmente a las nuevas generaciones
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