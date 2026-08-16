Luck Ra se quebró en pleno show y habló de las críticas que recibió tras su separación de La Joaqui

Pero su reflexión tomó otro sentido cuando decidió dirigirse especialmente a los más chicos que estaban entre el público. “Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es. No hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón”, sostuvo.

El mensaje de Luck Ra sobre las imperfecciones

Antes de continuar con el espectáculo, el artista cerró su reflexión con un mensaje de aceptación y amor propio.

“Cada imperfección que ustedes sientan que tienen, en realidad, es su marca personal”, afirmó frente al público.

Así, Luck Ra habló por primera vez de manera directa sobre las repercusiones que atravesó en las últimas semanas y eligió responder a las críticas desde un lugar diferente: reivindicar aquello que lo hace único y transmitir un mensaje de aceptación, especialmente a las nuevas generaciones