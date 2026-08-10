"Tengo 27 años": el primer descargo de Luck Ra tras la ruptura con La Joaqui

El primer descargo de Luck Ra tras la ruptura con La Joaqui

La Joaqui se quebró en PH: Podemos Hablar al contar sobre su separación de Luck Ra

El paso de La Joaqui por el punto de encuentro de PH: Podemos Hablar dejó momentos de profunda emoción y revelaciones íntimas sobre su reciente separación de Luck Ra. La artista, que días atrás había confirmado que fue él quien decidió terminar con el vínculo, no pudo contener las lágrimas al hablar del dolor que le provoca el duelo amoroso.

Con la voz quebrada y visiblemente afectada, la cantante se sinceró frente a Andy Kusnetzoff al explicar los motivos detrás de la ruptura, mientras Yanina Latorre intentaba sacarle más letra.

"Mi duelo no es que me haya hecho algo malo... porque realmente no me hizo algo malo. Mi duelo es entender que la persona que yo amo ya no me ama", expresó la arista con lágrimas en los ojos, dejando en evidencia la herida abierta que le dejó la separación.